V spravodajstve RTVS vyvolala vražda Kuciaka konflikt, novinári poslali Rezníkovi otvorený list

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Na napätú atmosféru v spravodajstve verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), na prácu v nepriateľskej atmosfére i na obavy z toho, či je vedenie spravodajstva RTVS schopné ochrániť redakciu pred silnými tlakmi z vonkajšieho prostredia upozorňujú v otvorenom liste členovia sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS.

Otvorený list, v úvode ktorého sa obracajú na poslucháčov a divákov RTVS, adresovali médiám a dali na vedomie aj generálnemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi a Rade RTVS. Agentúru SITA o liste v mene podpísaných redaktorov a ďalších pracovníkov spravodajstva a publicistiky informoval editor spravodajstva RTVS Tomáš Mrva.

Žiadne odznaky #allforjan na obrazovke

Ako píšu v úvode listu, pod ktorý sa podpísalo takmer 60 členov spravodajstva – z toho vyše 40 redaktorov, viacero dramaturgov, moderátorov a editorov, ich priamy nadriadený (riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan, pozn. redakcie) o nich minulý týždeň verejne vyhlásil, že „v skutočnosti nám niektorým nejde o čestnú a profesionálnu novinárčinu, ale o priame zasahovanie do politiky“.





„Je to lož. Zároveň po viacerých pokusoch riešiť situáciu v spravodajstve RTVS interne, je to prekročenie hranice, keď sa musíme ohradiť aj verejne,“ reagujú v liste na konflikt v spravodajstve. Vyvolalo ho to, že Chuguryan neodporúčal nosiť na obrazovke odznaky #allforjan, ktoré sú vyjadrením solidarity novinárov so zavraždeným investigatívnym reportérom Aktuality.sk Jánom Kuciakom a jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou.





„Atmosféra v spravodajstve RTVS je už niekoľko mesiacov napätá. Bojujeme s nedôverou voči našim nadriadeným, voči ich úmyslom a schopnostiam. Väčšinou ide o ľudí, ktorí prekročili nepísané novinárske pravidlo a prišli z tlačových oddelení. Doteraz však nezaviedli mechanizmus, ktorý by vylúčil možný vplyv ich konfliktu záujmov na obsah spravodajstva,“ píšu ďalej v liste. Tvrdia, že zatiaľ pracujú slobodne, „ale v nepriateľskej atmosfére“.





Ako dopĺňajú, „sme svedkami eliminácie, degradovania a preraďovania profesionálov, ktorí vyjadrujú voči manažmentu svoj kritický názor. Očakávali sme, že práve nový šéfredaktor pomôže túto situáciu upokojiť. Rýchlo sa však ukázalo, že trend je opačný.“

O situácii informujú aj koncesionárov

Pracovníci spravodajstva a publicistiky RTVS neveria, že ich nadriadení „sú schopní ochrániť redakciu pred silnými tlakmi z vonkajšieho prostredia“. O vyváženom spravodajstve denne debatujú, pretože ide o ich spoločný cieľ. Odmietajú však "tlak manažmentu, aby naše reportáže a diskusie umelo vyvažovali osoby, ktoré koketujú s dezinformačnými médiami, absentuje u nich expertíza na danú oblasť, prípadne sa netaja politickými ambíciami“.





“Vážení koncesionári, za posledné roky sme tvrdo pracovali na tom, aby sa Vaša dôvera v spravodajstvo RTVS posilnila. Oficiálne prieskumy ukazujú, že sa nám to do veľkej miery darí. Radi by sme túto dôveru posilňovali. Aktuálny manažment však doteraz nepredstavil hmatateľnú víziu, ktorá by prácne vybudovanú kvalitu spravodajstva zachovala a ďalej posúvala. Namiesto dobiehania trendov sa vraciame v čase,“ píšu v závere listu adresovanom poslucháčom a divákom.





Podpísaní pracovníci spravodajstva a publicistiky RTVS poslucháčov a divákov zároveň ubezpečujú, že je pre nich dôležité, aby poslucháči a diváci boli o situácii v spravodajstve RTVS informovaní, pretože RTVS patrí všetkým. Dodávajú, že ak sa situácia „rapídne nezlepší, spravodajstvo RTVS môže byť, opäť raz, ľahko ovplyvniteľné a nadobudnutú dôveru môže stratiť. Oslabená redakcia externé tlaky neustojí, preto môže byť verejnoprávnosť ohrozená“.

