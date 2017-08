V Španielsku začína La Liga aj so Slovákom, Barcelona bude chcieť prekaziť obhajobu Realu

MADRID 17. augusta (WebNoviny.sk) - Nový ročník najvyššej španielskej futbalovej súťaže zaháji piatkový zápas mužstiev CD Leganés a Deportivo Alavés (začiatok o 20.15 h SELČ).

Titul v La Lige obhajuje Real Madrid, ktorý uplynulú sezónu vyhral s náskokom troch bodov pred najväčším rivalom FC Barcelona. Tieto dva kluby budú horúcimi favoritmi na zisk majstrovskej trofeje aj tentoraz. Celkový triumf iného tímu ako Realu Madrid či FC Barcelona by bol v Španielsku veľkým prekvapením. Za ostatných dvadsať sezón dokázali narušiť hegemóniu týchto dvoch veľkoklubov iba Atlético Madrid (2013/2014), FC Valencia (2003/2004 a 2001/2002) a Deportivo La Coruňa (1999/2000).



Jediný Slovák

Do boja o európske poháre budú chcieť prehovoriť tradične silné Atlético Madrid, FC Sevilla, Real Sociedad San Sebastián, Athletic Bilbao, Villarreal či FC Valencia. Nováčikmi medzi elitou sú UD Levante, FC Girona a Getafe CF. Tohtosezónny španielsky šampión bude známy najneskôr v nedeľu 20. mája, keď je na programe záverečné kolo La Ligy 2017/2018. Aj v tejto sezóne účinkuje medzi elitou 20 tímov, hrá sa 38-kolovým klasickým systémom dvakrát každý s každým.

Na súpiskách účastníkov súťaže figuruje pred začiatkom sezóny jediný Slovák. Je ním stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý v priebehu letnej prestávky prestúpil z dánskeho FC Nordsjaelland do Celty Vigo. V galícijskom klube bude hrávať s číslom 14. Dvadsaťdvaročný odchovanec AS Trenčín sa v príprave ukazoval v dobrom svetle, v generálke na La Ligu proti talianskemu mužstvu AS Rím (4:1) nastúpil v 62. min. "Víťazstvo nad takýmto súperom pred začiatkom sezóny je skvelé. Myslím si, že sme hrali veľmi dobre. Uvedomujem si, že v Celte sú kvalitní hráči. Čakám na svoju šancu, aby som mohol ukázať svoje kvality a pomôcť tímu," povedal Lobotka podľa webu Faro de Vigo. Spomedzi zvyšných hráčov La Ligy vlastní slovenský pas aj Argentínčan z klubu Getafe Nicolás Ezequiel Gorosito, v minulosti hráč Slovana Bratislava a Senice.





Najvýraznejším prestupom predaj Neymara

Najvýraznejším prestupom tohto leta je bezpochyby odchod Brazílčana Neymara do Paríža St. Germain. Francúzi zaplatili za hráča rekordných 222 miliónov eur. Barcelona zatiaľ namiesto neho nepriviedla žiadnu náhradu, no očakáva sa, že do konca letného transferového obdobia získa nejakú zvučnú posilu. Najčastejšie sa v ostatných dňoch skloňuje Philippe Coutinho z FC Liverpool či Ousmane Dembélé z Borussie Dortmund. Do barcelonského kádra však už pribudol Neymarov krajan Paulinho, Portugalčan Nélson Semedo či odchovanec Gerard Deulofeu, ktorý sa vrátil domov po anabázach v iných kluboch.

Majstrovský Real Madrid získal ľavého obrancu Thea Hernándeza z konkurenčného Atlética a najlepšieho hráča nedávnych ME hráčov do 21 rokov v Poľsku - Daniho Ceballosa z Betisu Sevilla. Zo Štadióna Santiaga Bernabéua však odišlo viacero kvalitných futbalistov - stopér Pepe zamieril ako voľný hráč do Besiktasu Istanbul, stredopoliar James Rodríguez bude najbližšie dve sezóny hosťovať v Bayerne Mníchov a útočník Álvaro Morata prestúpil do tímu anglického šampióna FC Chelsea. Nezaháľalo ani Atlético Madrid, a to napriek stále platnému zákazu registrovať nových hráčov, ktorý trvá do konca tohto kalendárneho roka. "Los Colchoneros" získali zo Sevilly ofenzívneho záložníka Vitola, no keďže španielsky reprezentant môže do Madridu zamieriť až 1. januára 2018, Atlético obišlo túto prekážku a Vitolo strávi jesennú časť na hosťovaní v Las Palmas.

Osem klubov s novým trénerom

Pred sezónou došlo k rošádam na poste hlavného trénera v ôsmich kluboch. Tú najvýraznejšiu má na svedomí Ernesto Valverde. Päťdesiattriročný kouč po štyroch rokoch odišiel z Bilbaa a rozhodol sa prijať ponuku FC Barcelona, kde v minulosti hrával (1988 - 1990). Vo funkcii nahradil Luisa Enriqueho, ktorý počas troch ročníkov na lavičke "blaugranas" získal deväť trofejí. Ďalšou zaujímavou zmenou je aj odchod Eduarda Berizza z Viga do Sevilly, odkiaľ sa dovtedajší lodivod Jorge Sampaoli pobral ku kormidlu argentínskej reprezentácie.

Prvá národná trofej novej sezóny patrí Realu Madrid. "Biely balet" v stredajšej domácej odvete zvíťazil 2:0 nad FC Barcelona a po desiaty raz získal Španielsky superpohár. V nedeľňajšom prvom meraní síl v Katalánsku tiež uspeli Madridčania (3:1).

Zaujímavo vyzerá rozdelenie klubov podľa administratívneho členenia Španielska. Až štyroch zástupcov dodalo Baskicko (San Sebastián, Bilbao, Alavés, Eibar) a oblasť okolo hlavného mesta Madrid (Real, Atlético, Leganés, Getafe). Troch účastníkov má Katalánsko (FC Barcelona, Espanyol, Girona), Andalúzia (FC Sevilla, Málaga, Betis Sevilla) a oblasť Valencie (Villarreal, Valencia, Levante). Ani v tejto sezóne nebude núdza o galícijské derby zásluhou Celty Vigo a Deportiva La Coruňa. Najviac času na cestách za svojimi súpermi strávia hráči klubu UD Las Palmas, ktorý sídli na kanárskom ostrove Gran Canaria.

LA LIGA 2017/2018

1. kolo

CD Leganés - Deportivo Alavés (20.15), FC Valencia - UD Las Palmas (22.15)

Celta Vigo - Real Sociedad San Sebastián (18.15), FC Girona - Atlético Madrid (20.15), FC Sevilla - Espanyol Barcelona (22.15)

Athletic Bilbao - Getafe CF (18.15), FC Barcelona - Real Betis Sevilla (20.15), Deportivo La Coruňa - Real Madrid (22.15)

UD Levante - FC Villarreal (20.15), FC Málaga - SD Eibar (22.00)

Konečné poradie La Ligy 2016/2017: 1. Real Madrid (titul), 2. FC Barcelona, 3. Atlético Madrid, 4. FC Sevilla, 5. FC Villarreal, 6. Real Sociedad San Sebastián, 7. Athletic Bilbao, 8. Espanyol Barcelona, 9. Deportivo Alavés, 10. SD Eibar, 11. FC Málaga, 12. FC Valencia, 13. Celta Vigo, 14. UD Las Palmas, 15. Real Betis Sevilla, 16. Deportivo La Coruňa, 17. CD Leganés, 18. Sporting Gijón (zostup), 19. Osasuna Pamplona (zostup), 20. FC Granada (zostup)

Nováčikovia La Ligy 2017/2018: UD Levante, FC Girona, Getafe CF





