V Slovenskom raji chcú manažovať turistov, nainštalovali prvé sčítacie zariadenie

POPRAD 2. augusta (WebNoviny.sk) – V Slovenskom raji umiestnili prvé sčítacie zariadenie, nachádza sa pri vstupe do rokliny Suchá Belá. Poskytnúť by malo presné informácie o jej návštevnosti.

„Osadili sme ho práve na tomto miesto aj kvôli nedávno vzniknutej situácii, keď ľudia čakali v rade na rebrík pri vodopádoch a bola tu tlačenica. Roklina Suchá Belá je totiž najnavštevovanejšou roklinou národného parku. Z parkoviska je najdostupnejšia,“ uviedol pre agentúru SITA Tomáš Dražil, riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj. Doteraz mala správa informácie o návštevnosti iba z náhodného spočítavania, ktoré také presné neboli.

Zmapujú stav chodníkov

Podľa Dražila sa rozhodli do Suchej Belej umiestniť drahšie zariadenie, ktoré je schopné zaznamenať nielen návštevníkov v smere do rokliny, ale aj tých, ktorí sa z nej vracajú späť. „Často máme turistov, ktorí túru nedokončia a vrátia sa späť, pretože precenili svoje sily alebo sú nevhodne vystrojení, majú nesprávnu obuv, prípadne ich odradilo čakanie pri rebríkoch,“ vysvetlil. Zariadenie bude kontinuálne prenášať dáta do správy národného parku. Tá bude vďaka nemu vedieť presne po hodinových intervaloch, koľko ľudí zavíta do rokliny.





„Ak chceme manažovať turistov a pozrieť sa na návštevnosť objektívnejším okom, potrebujeme mať presné údaje. Doteraz sme ich čerpali iba z náhodného spočítavania. Teraz budeme mať informácie o dianí v rokline tak povediac 24 hodín denne,“ povedal šéf správy národného parku. Postupne by však takéto zariadenia mali pribudnúť aj pri vstupe do ďalších roklín raja.

Financie na zariadenie získal národný park vďaka spoločnému projektu s nadáciou Ekopolis, ktorý im priniesol grant z nemeckej nadácie. „Získali sme 30-tisíc eur na prípravnú štúdiu v súvislosti s manažovaním turistiky v roklinách Slovenského raja a v rámci toho bolo prvou lastovičkou projektu dané sčítacie zariadenie. Ďalej zmapujeme kompletne stav turistických chodníkov v roklinách a na zostupových trasách a navrhneme ich opravu“ vysvetlil Dražil.

Výrazný nárast návštevnosti

Celý prípravný projekt by mal byť ukončený do februára budúceho roka. Ak bude úspešný, súčasťou ďalšieho väčšieho projektu bude aj online kamera a semafor, ktorý bude návštevníkov na Podlesku upozorňovať na prípadné zápchy pri rebríkoch. „Sami sa potom rozhodnú, či sa napriek tomu vyberú hneď do rokliny s rizikom, že tam budú čakať alebo chvíľku počkajú v areáli Podlesok,“ povedal riaditeľ Správy NP Slovenský raj.

Pri sčítaní však počas augusta pomáhajú aj pracovníci, ktorí pri vstupoch do roklín v šiestich bodoch vyberajú poplatky. „Dennodenne nám počítajú ľudí, robia si čiarky. Aj od tohto si veľa sľubujeme, že to pomôže pri presnejšom bilancovaní návštevnosti za august,“ uviedol Dražil. Podľa náhodného spočítavania, ktoré Správa Národného parku Slovenský raj organizovala pred dvoma týždňami, sa v porovnaní s vlaňajškom ukázal výrazný nárast návštevnosti.

