V Ružomberku sa tešia na slávny klub z Premier League. Ľutujú, že nemôžu nafúknuť štadión

BERGEN 21. júla (WebNoviny.sk) - Jedenásť rokov čakali futbalisti Ružomberka na opätovný štart v európskych klubových súťažiach, po vyradení dvoch protivníkov - srbskej Vojvodiny Nový Sad (výsledky: 1:2 /vonku/, 2:0 /doma/) a nórskeho Brannu Bergen (0:1 /doma/ a vo štvrtok 2:0 /vonku/) - sa teraz môžu tešiť na deväťnásobného anglického majstra. V 3. predkole Európskej ligy 2017/2018 skonfrontujú Liptáci sily s FC Everton.

"Z postupu máme obrovskú radosť. To, o čom sme snívali, sa stalo skutočnosťou. K nám pod Čebrať príde skvelé anglické mužstvo, ktoré vedie bývalý špičkový holandský futbalista Ronald Koeman ako aj hviezdny útočník Wayne Rooney, ktorý po dlhoročnom účinkovaní v Manchestri United sa v lete vrátil do Evertonu," uviedol vo štvrtok neskoro večer pre agentúru SITA športový a marketingový riaditeľ MFK Ružomberok Dušan Tittel a pokračoval: "Prešli sme cez dvoch náročných súperov Vojvodinu i Brann Bergen, tešíme sa na tretie predkolo. Everton, to je už iný level, protivník iného kalibru. Chceme odohrať dva dobré zápasy, začneme už na budúci štvrtok 27. júla v Goodison Parku. A odveta proti Evertonu na našom trávniku? Škoda, že nemôžeme nafúknuť ružomberský štadión. Musíme dostavať ďalšie tribúny. Už teraz máme na domácu odvetu proti Evertonu množstvo objednávok, ktoré viacnásobne prevyšujú kapacitu nášho štadióna."



Konfrontácia so špičkovým mužstvom

Everton Football Club je tradičný anglický futbalový klub založený v roku 1878. V najvyššej súťaži odohral najviac sezón spomedzi všetkých tímov, nespadol nižšie od roku 1955. Svoje domáce zápasy hrajú "karamelky" na štadióne Goodison Park v Liverpoole. Everton dosiaľ získal 9 majstrovských titulov, päťkrát triumfoval v národnom pohári (FA Cup), dva razy v Ligovom pohári, v roku 1985 získal prvenstvo v dnes už neexistujúcom Pohári víťazov pohárov (PVP). V uplynulej sezóne anglickej Premier League obsadili "The Toffees" 7. priečku a kvalifikovali sa do 3. predkola Európskej ligy 2017/2018, v ktorom si zmerajú sily s Ružomberkom. Hlavnou hviezdou mužstva je 31-ročný ofenzívny univerzál Wayne Rooney, ktorý "Albión" reprezentoval 119-krát a s 53 gólmi je najlepším strelcom anglickej reprezentácie v histórii. "Chceme, aby si hráči i ružomberskí diváci vychutnali konfrontáciu s takým špičkovým mužstvom, ako je Everton.," doplnil Tittel.

Bronzový tím uplynulej sezóny najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si napriek minulotýždňovej prehre pod Čebraťom s SK Brann 0:1 veril a napokon dokázal vo štvrtok večer triumfovať na pôde nórskeho vicemajstra. "V domácom prvom zápase sme nechceli inkasovať a streliť nejaké góly, nepodarilo sa. Do Nórska sme cestovali s tým, že raz skórujeme a posunieme odvetu do predĺženia. Kristi Qose, ktorý bol podľa mňa najlepším hráčom na trávniku, dal hlavou vedúci gól. Stopér a kapitán Dominik Kružliak, ktorý aj v mladom veku 21 rokov zobral na seba zodpovednosť a štvrťhodinu pred koncom bez problémov premenil pokutový kop, zvýšil na 2:0 a postaral sa o našu postupovú radosť. Výborne zahral aj Dalibor Takáč: pripravil oba góly - prvý padol po jeho rohovom kope a potom po zákroku na neho bola jedenástka," zhodnotil štvrtkovú odvetu v Škandinávii športový a marketingový riaditeľ MFK Ružomberok.

Rozhodla sila kolektívu

K zápasu doplnil: "Obrana pracovala výborne, brankár Matúš Macík bol oporou. Vyzdvihol by som však silu kolektívu, ktorý vynikajúco koučoval z lavičky Noro Hrnčár. Pod jeho vedením sme sa na odvetu v Bergene zodpovedne pripravili a úspešne zavŕšili konfrontáciu s týmto nórskym tímom. Krátko to teraz oslávime, lebo už v nedeľu mužstvo čaká zápas 1. kola nového ročníka Fortuna ligy a vystúpenie v Zlatých Moravciach. A potom o štyri dni neskôr duel v Goodison Parku proti Evertonu v rámci Európskej ligy UEFA."

Prvé duely tretieho predkola futbalovej EL sú na programe 27. júla, odvety 3. augusta. Na postupujúcich ešte bude čakať pred bránami skupinovej fázy Európskej ligy dvojzápas play-off (prvé stretnutia 17. augusta, odvety 24. 8.).

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.