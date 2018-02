V prípade vraždy Kuciaka sme v sklze, skutok sa mohol podľa Čiznára stať o tri dni skôr

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - V prípade vraždy novinára Jána Kuciaka sú vyšetrovacie orgány v sklze. Vyhlásil to na brífingu generálny prokurátor Jaromír Čižnár. "Lebo ten skutok sa mal stať, myslím, ešte vo štvrtok večer podľa všetkých informácií. A keď sa to objavilo o tri dni, my sme bohužiaľ v závese, sme v časovom sklze. Už niektoré veci, niektorí ľudia, ktorí to mohli spraviť, sa zrejme dávno niekam upratali," skonštatoval.

Z tohto dôvodu je podľa Čižnára dôležité, aby novinári, ktorí majú v súvislosti so svojou prácou pocit ohrozenia, komunikovali so štátnymi orgánmi. "Keby ste mali v súvislosti so svojou prácou čo i len náznaky vydierania, vyhrážania, môžete prísť priamo k nám," povedal s tým, že takéto prípady sa musia riešiť okamžite.

Podľa Čižnára napriek výstupom niektorých politikov stále nie je jasné, čo bolo motívom činu. "Som veľmi nerád, keď sa to zneužíva, keď sa dopredu vykrikujú veci, ktoré vôbec nie sú potvrdené a tým pádom sa sťažuje práca nielen prokuratúre, ale aj polícii," uviedol.



Ak sa však potvrdí, že Kuciak bol zavraždený v súvislosti so svojou prácou, Čižnár podľa vlastných slov rozpúta "peklo". "Peklo také, že sa urobí všetko preto, aby sa to objasnilo. Pretože nie je možné, aby sme si hovorili, že sme právny a demokratický štát a toto sa tu dialo," dodal.

Vo Veľkej Mači zastrelili minulý týždeň reportéra Aktualít Jána Kuciaka a jeho priateľku. Úkladná vražda reportéra pravdepodobne súvisí s jeho investigatívnou činnosťou, informoval dnes policajný prezident Tibor Gašpar.

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Úžasný efekt stál takmer rok práce a spotreboval 42 tisíc zápaliek

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.