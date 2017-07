V Piešťanoch chcú namiesto starej železnice cyklotrasu, petíciu podporili tisícky ľudí

PIEŠŤANY 22. júla (WebNoviny.sk) – Petíciu za urýchlenie procesu zmeny štyridsať rokov nevyužívanej železničnej trate Piešťany – Vrbové na cyklodopravnú trasu podpísalo viac ako 3 500 ľudí z regiónu.

Členovia petičného výboru ju odovzdali do podateľne ministerstva dopravy. Petičnú akciu odštartovali koncom apríla hromadnou cyklojazdou po ceste II/499 na trase Piešťany - Vrbové. Fyzicky podpísalo petičné hárky 2 710 signatárov, ďalších 875 využilo online možnosť. Agentúru SITA o tom informoval predseda petičného výboru Dušan Knap.

Problém so získaním trate do vlastníctva

Získať do vlastníctva nevyužívanú železničnú trať Piešťany – Vrbové a prebudovať ju na cyklotrasu je cieľom združenia obcí Zelená cesta. Založili ho mestá Piešťany, Vrbové a obce Trebatice a Krakovany, ktorými trať vedie. Samosprávy plánujú peniaze na cyklotrasu získať z európskych fondov prostredníctvom programu na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch.

Zatiaľ sa ako najväčšia prekážka v ich plánoch javí problém so získaním trate do vlastníctva, prípadne dlhodobého prenájmu. Vlastníkom trate je štát, v správe ju majú Železnice SR. Primátori a starostovia zainteresovaných miest a obcí o vhodnom riešení rokovali ešte v marci s ministrom dopravy Árpádom Érsekom, majetkový problém však dodnes vyriešený nie je. Ak by ministerstvo súhlasilo so zmenou železnice na cyklotrasu, znamenalo by to definitívny koniec tejto trate.

Železnica dávno stratila svoje opodstatnenie

Petičný výbor to nepovažuje za problém, železničná trať Piešťany – Vrbové podľa jeho členov dávno stratila svoje opodstatnenie. Proti likvidácii trate dlhodobo vystupuje občianske združenie Čango, ktoré v nej vidí turistický potenciál. Na železničku by sa podľa jej zástancov mohli vrátiť ako atrakcia napríklad parné vlaky alebo dreziny.

Železničnú trať z Piešťan do Vrbového otvorili 27. októbra 1906, v druhej polovici minulého storočia jej úlohu preberali autobusy. Osobná preprava na trati Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové definitívne skončila v roku 1978.

