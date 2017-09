V piatok nechajte svoje autá doma, v Poprade budú autobusy zadarmo

POPRAD 21. septembra (WebNoviny.sk) – Pod Tatrami sa bude v piatok cestovať zadarmo, vo Svite a v Poprade bude MHD bezplatná. Aj Poprad sa takýmto spôsobom zapojil do Európskeho týždňa mobility (EMB), spropagovať chce alternatívne formy dopravy a zvýšiť povedomie o výhodách cestovania MHD.

Pravidelné opatrenia

„Je to zároveň výzva pre majiteľov áut nechať v tento deň svoje automobily oddychovať a zvoliť si alternatívu s menším dopadom na životné prostredie,“ uviedol komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. EMB je najväčšie a najrozšírenejšie podujatie podporujúce mobilitu, mestskú dopravu a zlepšenie zdravia a kvality života občanov.





Popradská samospráva podľa Galajdu realizuje pravidelne opatrenia, ktoré zvyšujú bezpečnosť ľudí, ide napríklad o reflexné nátery na priechodoch pre chodcov, nasvietenie priechodov, distribúciu reflexných prvkov deťom a seniorom či prednášky o bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Európsky týždňa mobility

„Ďalším z pripravovaných trvalých opatrení je vybudovanie cyklochodníka od západu na východ popri rieke Poprad, teda od napojenia na existujúci cyklochodník pri vodnej kaskáde na sídlisku Západ až po čistiareň odpadových vôd na východnej hranici katastra mesta,“ pripomenul. Ako prvý bude vybudovaný úsek od veľkej kruhovej križovatky po miestny akvapark.





Mesto Poprad pravidelne organizuje aj podujatia venované podpore alternatívnej dopravy, zapája sa do celoštátnej súťaže Do práce na bicykli, v tomto ročníku v nej 15 súťažných popradských tímov najazdilo viac ako 8 600 km. Samospráva tiež každoročne organizuje cyklistické preteky pre deti a mládež od päť do 15 rokov Popradský pedál.

Cieľom svetového Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý trvá od 16. do 22. septembra, je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility. Svojich obyvateľov tiež majú vyzvať, aby využívali chôdzu, bicykel či hromadnú dopravu. Témou tohtoročného ETM je Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita.





