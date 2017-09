V parlamente sme žiadnu koaličnú krízu necítili, tvrdí poslanec Číž

BRATISLAVA 17. septembra (WebNoviny.sk) - My sme v parlamente žiadnu koaličnú krízu v zásade necítili, my nemáme žiaden problém spolupracovať. V nedeľu to v relácii TA3 V politike uviedol poslanec NR SR Miroslav Číž (Smer-SD), podľa ktorého sú otázky politického marketingu a záujmy, ktoré obhajujú jednotlivé strany, súčasťou politického života.

Číž pripustil isté problémy na ministerstve školstva, na ktoré bola sústredená veľká pozornosť. „Ako počúvam kolegov, nech by sa fondy rozdelili akokoľvek, tak by zaznievali presne tieto isté slová,“ uviedol poslanec a dodal, že tlak spoločnosti bol veľký a hľadanie mechanizmu riešenia koaličné strany na chvíľu od seba odtlačil.

Blahová upozornila na "nóvum"

Poslankyňa Natália Blahová (SaS) sa Miroslava Číža v rámci diskusie spýtala, či bol v dobe koaličnej krízy v inom parlamente a pripomenula, že ani dve hodiny pred hlasovaním o dôvere ministrovi Richterovi vládni poslanci nevedeli, ako to dopadne.





„Nemôžeme ani náhodou hovoriť o tom, že parlamentu sa vládna kríza nedotkla, pretože ani oni sami neboli dohodnutí na tom, či podporia alebo nepodporia ministra svojej vlastnej vlády,“ povedala Blahová na TA3 a dodala, že je naivné presviedčať ľudí, že kríza sa vládnych poslancov nedotkla.

Natália Blahová ďalej povedala, že súčasná vláda naozaj nemá alternatívu. „Nemá alternatívu v tom bezbrehom rozkrádaní verejných zdrojov, nemá alternatívu v tom morálnom rozvrate, ktorý priniesla a v tom chaose, do ktorého občanov zasvätila,“ uviedla Blahová a upozornila na „nóvum“, že sa prijímajú dodatky ku koaličnej zmluve, ktorá je de facto vypovedaná.

Politické nominácie sú rakovinou spoločnosti

Podľa poslankyne táto kríza nebola iba komunikačným nedorozumením, ako sa snažia vládni predstavitelia prezentovať. „Toto bola tá pravá kríza, ako má vládna kríza vyzerať. Ale v tejto kríze nešlo o hodnoty, ale o obchod, boj o moc a boj o preferencie,“ povedala Blahová a dodala, že SaS ako strana odborníkov je vhodnou alternatívou, ktorej sa predstavitelia súčasnej vlády boja.

Poslanec NR SR Jozef Viskupič (OĽaNO) v diskusii uviedol, že dohoda Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd o vytvorení okresných a krajských koaličných rád je nenormálna vec.

„My v OĽaNO máme za to, že politické nominácie sú rakovinou spoločnosti. A my sa dozvedáme, že riešením koaličnej krízy je organizácia nejakých okresných politbýr, ktoré majú definovať odborníkov na základe straníckej knižky,“ povedal Viskupič a dodal, že jediné, čo dodatok ku koaličnej dohode spôsobil, je to, že viac nebude relevantná iba jedna stranícka knižka, ale tri. „Oni to interpretujú ako komunikačné nedorozumenie, my hovoríme, že dodatok hovorí o reálnom rozdelení moci a pozícií vo verejnej a štátnej sfére,“ dodal poslanec.

