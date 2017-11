V paradajkách OVOZELA okúsite skutočnú chuť Slovenska

BRATISLAVA 28. novembra 2017 (WBN/PR) – Aj napriek rastúcemu záujmu zo strany spotrebiteľov, majú slovenské výrobky na pultoch obchodných reťazcov stále nižšie zastúpenie v porovnaní s výrobkami dovážanými zo zahraničia. Kvalita a čerstvosť uznaná spotrebiteľmi, a nakoniec aj obchodnými reťazcami, stále nestačí na zvýšenie podielu domácich výrobkov na slovenskom trhu.

Práve na kvalite a čerstvosti je postavená filozofia produkcie paradajok družstva OVOZELA. Spojením do jedného celku, investovaním do najnovšej technológie pestovania a spoločnou stratégiou chcú pestovatelia docieliť vyššiu konkurencieschopnosť voči zahraničným výrobkom. V rámci spestrenia rozšírilo družstvo v novembri svoje portfólio o ďalšiu odrodu, a to o extra sladké cherry paradajky

Bobulienka. „Naša produkcia je bohatá, zákazníkom ponúkame od veľkých strapcových paradajok až po maličké sladké cherry paradajky. Stále sa snažíme prichádzať s niečím novým. Navyše, vďaka modernému pestovaniu a zachovávaniu najprirodzenejších podmienok pre rastliny dodávame na pulty čerstvé domáce paradajky aj zime,“ povedal Peter Kelemen, spolumajiteľ Farmy Bruty, ktorá je členom družstva.

Paradajkári vďaka najmodernejším technológiám, známych z Islandu, pestujú paradajky pre slovenských zákazníkov počas celého roku. Disponujú modernými high-tech skleníkmi, ktoré s úplnou presnosťou regulujú teplotu, vlhkosť vzduchu a jeho cirkuláciu. Na základe predpovede počasia sa okná otvárajú a zatvárajú. Sadenice sú zavlažované vodou s ideálnym pH. Vykurovanie skleníka pracuje na rovnakom princípe ako skleníky na Islande, čiže sú využívané iba obnoviteľné zdroje energie.

OVOZELA zároveň víta záujem a aktivity Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré v poslednej dobe výraznejšie smerujú k podpore slovenských farmárov a lokálnych výrobcov. „Paradajky, ktorými plnia pulty potravinových reťazcov pestovatelia zo zahraničia, nemajú podľa expertov v sebe dostatok výživy. Aby prežili cestu, sú aj v zimných mesiacoch oberané nie

úplne dozreté. Aj v zahraničí sa pestujú prvotriedne paradajky, bohužiaľ tie sa už k nám nedostanú. My si však vieme dopestovať prvotriedne paradajky na Slovensku, ktoré tu dokážeme predať a nemusíme ich vyvážať do zahraničia. “ dodal P. Kelemen. To je jeden z dôvodov pre spotrebiteľov a obchodné reťazce, aby začali uprednostňovať slovenskú produkciu a meniť tak domáci trh.

OVOZELA je združenie slovenských farmárov, ktorí majú farmy v Brutoch, Kameničanoch, Veľkých Zlievcoch, Handlovej a Novákoch s cieľom vypestovať kvalitné prvotriedne ovocie a zeleninu s dôrazom na lokálnosť a s použitím kvalitných sadeníc. Farmári pestujú plodiny za pomoci biologickej ochrany, chrobáčikov, pavúčikov a ich lariev. V jednom skleníku zároveň opeľuje rastliny až 15 000 čmeliakov. Pestovatelia v združení sú držiteľmi prestížneho svetového certifikátu kvality Global G.A.P, ktorý je potvrdením, že farmy pestujú zeleninu

podľa prísnych medzinárodne uznávaných predpisov pre dobré praktiky v poľnohospodárstve.

Kampaň financovaná s finančnou podporu Európskej únie.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.