V okolí Houstonu chcú zabrániť ďalším záplavám spôsobeným hurikánom Harveym, vypúšťajú priehrady

HOUSTON 28. augusta (WebNoviny.sk) - Americké úrady nariadili vypustenie vodných nádrží v okolí mesta Houston v štáte Texas, ktoré trápia rozsiahle povodne spôsobené hurikánom Harvey.

Tento krok má zabrániť ďalším väčším záplavám v centre mesta, ktoré v najbližších dňoch čakajú ďalšie výdatné zrážky. Vodu začali vypúšťať v pondelok ráno z nádrží Addicks a Barker, v ktorých sa hladina zvyšovala o 15 centimetrov za hodinu.

Obyvateľov žijúcich v ich blízkosti úrady preto ešte v nedeľu varovali pred možnými záplavami ulíc a odporučili im pripraviť sa na možný odchod z domovov. Povinnú evakuáciu nariadili v okrese Fort Bend na juhu Houstonu pri rieke Brazos, v ktorej by voda mohla podľa predpovedí dosiahnuť 18 metrov.





Rodiny si musia pomôcť samé

Houston sužujú od nedele doteraz najmasívnejšie povodne, ktoré vyhnali na strechy domov tisícky ľudí. V zatopených oblastiach záchranári pomohli už približne dvetisíc ľuďom, píše BBC. Ako informuje agentúra AP, pri zásahoch musia dávať prioritu život ohrozujúcim situáciám, a tak si mnohé rodiny musia v ťažkej situácii pomôcť samé.

Tamojšie kongresové centrum slúži ako útočisko pre potrebných, tak ako to bolo pred dvanástimi rokmi v prípade hurikánu Katrina. Viaceré nemocnice v okolí museli pre zvyšujúcu sa hladinu vody evakuovať.



Podľa niektorých správ živel v Houstone a okolí pripravil o život päť ľudí, úrady však zatiaľ potvrdili len jedno tamojšie úmrtie. Okrem toho v dôsledku Harveyho zomrel aj jeden človek v okrese Aransas. V pobrežnom okrese Galveston úrady evakuovali 1 200 ľudí.

Voda zasiahla už 50 okresov

Ako v pondelok počas tlačovej konferencie informoval Brock Long z Federálnej agentúry pre riešenie krízových situácií, povodne už zasiahli 50 okresov v Texase.

Prudké dažde by podľa predpovední mali zasiahnuť aj susedný štát Louisiana, v ktorom v súvislosti s hrozbou záplav prezident Donald Trump vyhlásil núdzový stav. Podľa Národnej meteorologickej služby by v samotnom Houstone a na jeho predmestiach do konca búrky mohlo napadnúť ešte 1,3 metra zrážok.

Hurikán štvrtej kategórie

Harvey dosiahol pevninu v piatok večer ako hurikán štvrtej kategórie podľa päťstupňovej Saffirovej-Simpsonovej stupnice, a to na dvoch miestach. Najprv severovýchodne od mesta Corpus Christi a o pár hodín neskôr severne od mesta Rockport.

Rýchlosť vetra, ktorý ho sprevádzal, vtedy dosahovala 215 kilometrov za hodinu, čím sa stal najsilnejším hurikánom, ktorý zasiahol pevninu USA za uplynulých 13 rokov.

V priebehu soboty však zoslabol a rýchlosť vetra dosahovala približne 113 kilometrov za hodinu, na základe čoho ho Národné hurikánové centrum označilo za tropickú búrku. V sobotu v noci rýchlosť vetra dosahovala už len 64 kilometrov za hodinu.



Živel po sebe zanechal veľké materiálne škody, ktorých celkový rozsah úrady pre zhoršené podmienky nemôžu jasne určiť. Na viacerých územiach Texasu sú ľudia bez elektrickej energie. Jedným z hurikánom najviac zasiahnutých miest je podľa odhadov pobrežné mesto Rockport.

Jeho starosta Charles "C.J." Wax uviedol, že živel spôsobil "rozsiahlu spúšť" a poškodil domy, podniky aj školy a niektoré stavby úplne zničil. Mesto tiež prišlo o telefónne pripojenie a aj ďalšie formy komunikácie sú obmedzené. Škody hlásili aj z mesta Corpus Christi, kde búrka poškodila jeden z najväčších petrochemických prístavov v USA.

Okrem toho v okolí mesta pobrežná hliadka zachránila v sobotu z lodiek a člnov 20 ľudí v tiesni. Ťažobná spoločnosť Exxon Mobil zase v dôsledku tropickej búrky zastavila činnosť druhej najväčšej rafinérie v Spojených štátoch, ktorá sa nachádza v meste Baytown.

Donald Trump navštívi Houston

Americký prezident Donald Trump, pre ktorého ide o prvú veľkú prírodnú katastrofu počas jeho funkčného obdobia, sa v sobotu stretol s vládnymi činiteľmi, aby prediskutoval ďalší postup v súvislosti so škodami a povodňami.

Okrem toho sa prostredníctvom videohovoru z Camp Davidu spojil s príslušnými orgánmi a poveril ich, aby aj naďalej zotrvali vo svojej činnosti. Vyzdvihol, že prioritou je záchrana životov. Prezident počas víkendu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter avizoval cestu do Houstonu. Biely dom potvrdil, že povodňou sužované mesto navštívi v utorok.

