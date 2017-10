V NHL vyhlásili hráčov týždňa, prvou je center „bleskov“ Stamkos

NEW YORK 23. októbra (WebNoviny.sk) - Center Tampy Bay Lightning Steven Stamkos (27) sa stal prvou hviezdou uplynulého týždňa v Národnej hokejovej lige.





Za druhú hviezdu vyhlásili Nikitu Kučerova (24), rovnako útočníka lídra NHL Tampy a treťou sa stal útočník Logan Couture (28) zo San Jose Sharks. Sledované obdobie sa končilo nedeľou 22. októbra.

Tri víťazstvá, prvá priečka

Stamkos si uplynulý týždeň pripísal štyri stretnutia s viacerými bodmi na konte a priviedol Lightning k trom víťazstvám a prvej priečke v súťaži. Celkovo dosiahol 11 bodov s 2 gólmi a 9 asistenciami a s 18 bodmi celkovo je lídrom kanadského bodovania NHL. Blysol sa najmä proti Pittsburghu (7:1), keď ku gólu pridal aj tri asistencie, deviaty raz v kariére absolvoval štvorbodový zápas.

Ovečkin druhý za Stamkosom

Kučerov nazbieral v uplynulom týždni 8 bodov za 5 gólov a 3 asistencie v štyroch zápasoch. Kučerov sa stal šiestym hráčom v histórii NHL, ktorý strelil aspoň gól v každom z prvých siedmich zápasoch sezóny.

Celkovo má na konte už 10 gólov a spoločne s Rusom Alexandrom Ovečkinom je streleckým lídrom NHL, so 16 bodmi je v produktivite druhý za Stamkosom. Logan Couture bol treťou hviezdou so 7 bodmi (5+2) z troch zápasov. Vo víťaznom zápase s Montrealom (5:2) si pripísal 4 body (2+2), bol to jeho tretí štvorbodový zápas v kariére.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.