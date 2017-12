V newyorskom metre sa zrazili dva servisné vlaky, zranenie utrpel zamestnanec

Ako informujú miestne médiá, zraneného zamestnanca previezli do nemocnice a je mimo ohrozenia života. Vlaky do seba narazili vo vysokej rýchlosti, no ani jeden sa nevykoľajil. Príčina havárie zatiaľ nie je známa. Nehoda nespôsobila žiadne výluky v doprave a ani meškania, keďže sa stala v časti tunela, kde práve prebieha údržba.