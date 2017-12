V New Yorku vydražili 709-karátový diamant, výťažok by mal pomôcť projektom v Sierra Leone

NEW YORK 5. decembra (WebNoviny.sk) - V pondelok na aukcii spoločnosti Rapaport Group v New Yorku vydražili za 6,5 milióna dolárov (v prepočte 5,4 milióna eur) diamant, ktorý vlani objavil kňaz na východe afrického štátu Sierra Leone.

Drahokam vážiaci 709-karátov prezývaný aj diamant mieru si kúpil predseda spoločnosti Graff Diamonds Laurence Graff. Časť z výťažku z predaja, a to konkrétne 3,8 milióna dolárov (3,2 milióna eur), poputuje na projekty smerujúce k vylepšeniu podmienok v obci Koryardu, kde diamant objavili.

Skoro osem miliónov dolárov bolo málo

Tie by mali zahŕňať zavedenie dodávky čerstvej vody, elektriny, lekárskej starostlivosti, vybudovanie ciest a výstavbu a údržbu škôl.





Diamant mieru sa už pokúšali predať počas aukcie v sierraleonskom hlavnom meste Freetown. Vtedy za 14. najväčší zaznamenaný diamant na svete potenciálny kupca ponúkal 7,8 milióna dolárov, ale vláda ho odmietla predať, pretože sa jej zdala daná suma príliš malá.

Nechceli ho predať priekupníkom

Drahokam objavil v marci v kresťanský duchovný Emmanuel Momoh v bani v Koryardu a odovzdal ho vláde. Ako sa kňaz vyjadril pre reláciu BBC Newsday, ak by ho bol predal priekupníkom, "nepriniesol by prospech komunite". "Postrádame veľa vecí. Nemáme dobrú cestnú sieť alebo pitnú vodu," dodal.

Predseda spomínanej Rapaport Group Martin Rapaport BBC povedal, že by aukcia mohla priniesť "zmeny vo vzťahu baníkov a vlády", ak by komunita videla, že to je pre ňu prospešné. "Povzbudí to ďalších k práci s vládou," uviedol.

