V Moskve zatkli dvoch ľudí, ktorí plánovali teroristické útoky

Jednému z nich našli v byte podomácky vyrobenú výbušninu, podľa agentúry sa chcel pri útoku sám odpáliť. Druhý muž zas údajne plánoval zaútočiť na civilistov so sekerou a zverejniť video, v ktorom by prisahal vernosť IS. Okrem toho sa tiež spojil s ďalšími členmi IS a dostal od organizácie inštrukcie, tvrdí FSB.