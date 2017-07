V Martine vzdali snahu o záchranu Tipsport ligy, v extralige chcú udržať juniorov a dorastencov

Martin by mal medzi seniormi reprezentovať tím do 23 rokov v I.

MARTIN 20. júla (WebNoviny.sk) - Vedenie MHC Martin definitívne zabalilo snahu pokračovania A-tímu v Tipsport lige. Činovníci klubu o tom informovali prostredníctvom prezentácie na facebooku.

V utorok sa zástupcovia martinských klubom MHC a MHA dohodli, že v sezóne 2017/2018 bude mesto medzi seniormi reprezentovať tím do 23 rokov v I. lige, ak to Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) schváli. „Malo by sa o tom rozhodnúť na zasadnutí výkonného výboru 2. augusta,“ uvádza sa v spomenutej správe. V ostatnom súťažnom ročníku v I. lige štartovala martinská rezerva. Martinčania chcú naďalej udržať družstvá dorastencov a juniorov v extralige.



„Bohužiaľ, vzhľadom k súčasnej situácii v meste Martin, finančným podmienkam klubu a možnostiam podpory v regióne nebude ďalej MHC Martin prevádzkovať extraligové A-mužstvo, ale pevne dúfame, že sa táto situácia zmení a v budúcich sezónach sa podarí hokejovú extraligu do Martina vrátiť,“ referujú zástupcovia klubu na facebooku.

„Dúfame, že činnosť našich extraligových mládežníckych mužstiev a možnosť pre našich mladých odchovancov hrať 1. ligu mužov budú pre pravého martinského hokejového fanúšika dôvodom na zachovanie podpory hokeju v našom meste a v budúcnosti sa budeme raz môcť opäť raz tešiť zo semifinále extraligy, ako sa nám to podarilo vo fantastickej uplynulej sezóne,“ uvádza sa v správe.



Už skôr vedenie Tipsport ligy referovalo, že SZĽH odporučí neudeliť Martin príslušnú licenciu. Dôvodom sú nevyrovnané záväzky, bez výplat zostali aj hráči. Tí na osobitnom tlačovom brífingu informovali, že sú ochotní sa vzdať 40 percent nevyplatených financií, len aby zachránili najvyššiu domácu hokejovú súťaž v meste u Turca. Na rad tak prichádzajú ďalší záujemcovia o štart v Tipsport lige 2017/2018, záujem prejavili zástupcovia účastníka play-out TL z spod Poľany - HC 07 Detva.





