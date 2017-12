V Maribore nie je dostatok snehu, návrat Veroniky Velez-Zuzulovej sa presúva na iné miesto

ĽUBĽANA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Ženský kolotoč Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa v prvý novoročný víkend zastaví v Slovinsku, ale nie v Maribore.

Keďže v tradičnom dejisku pretekov Zlata lisica (Zlatá líška) dlhodobo chýba sneh a panuje tam teplé počasie, Slovinci sa rozhodli preložiť obrovský slalom a slalom v termíne 6.- 7. januára do Kranjskej Gory. Túto ich iniciatívu už potvrdila aj Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS). Informuje o tom slovinský denník Delo na svojom webe.

Návrat Veroniky Velez-Zuzulovej

Podujatie s 54-ročnou tradíciou sa po siedmy raz presunie z Mariboru do regiónu Gorenjsko do Kranjskej Gory, keďže FIS má v olympijskej sezóne eminentný záujem na tom, aby sa preteky uskutočnili.





Práve v Maribore sa pôvodne chystala na návrat medzi súťažné bránky slovenská slalomová stálica Veronika Velez-Zuzulová po septembrovom zranení kolena, modernej operácii a expresnej rehabilitácii. V Kranjskej Gore by nemala chýbať ani aktuálne druhá žena slalomového poradia SP a víťazka pretekov vo fínskom Levi Petra Vlhová.

S presunom majú skúsenosti

"S presunom do Kranjskej Gory už máme skúsenosti, preto by to ani teraz nemal byť problém. Snehu na trati Podkoren je dosť, trať je prakticky pripravená. Urobíme všetko, aby sme podujatie Zlata lisica zabezpečili na zodpovedajúcej úrovni a s finančným ziskom," uviedol generálny sekretár organizačného výboru pretekov Srečko Vilar na webe delo.si.

"Sneh chýba najmä v spodnej časti zjazdovky a predpoveď počasia pre Maribor dlhodobo nie je priaznivá. Chcem sa však poďakovať organizátorom, že do poslednej chvíle robili všetko preto, aby sa preteky uskutočnili," informoval Hans Gorgl, inšpektor FIS.

