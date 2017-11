V Madride sa koná súd s bývalými katalánskymi lídrami

MADRID 2. novembra (WebNoviny.sk) - Predstavitelia rozpustenej katalánskej vlády sa vo štvrtok postavia pred súd v prípade obvinení zo vzbury v súvislosti s nezávislosťou Katalánska.

Vypovedať na súd prišlo podľa informácií portálu BBC deväť politikov. Madrid predvolal k súdu celkovo 14 predstaviteľov katalánskej vlády vrátane bývalého regionálneho prezidenta Carlesa Puigdemonta. Prokurátori môžu na zvyšných štyroch vydať zatykače.

Politický proces

Politikov zatiaľ nikto formálne neobvinil. Súd by mal rozhodnúť či pôjdu do väzenia a tam čakať na vyšetrovanie, ktoré by mohlo viesť k možnému procesu, alebo ich podmienečne prepustia na kauciu a odoberú im pasy. Podľa BBC súd vo svojich predvolaniach zároveň stanovil pre politikov termín na splatenie zálohy 6,2 miliónov eur, ktoré by pokryli ich potenciálne finančné záväzky.





Bývalý katalánsky líder sa už skôr vyjadril, že predvolanie k súdu bude ignorovať, pretože ide o politický proces. "Predvolania sú súčasťou procesov, ktoré postrádajú právny základ a chcú len potrestať myšlienky. Toto je politický proces," uviedol Puigdemont, ktorý sa momentálne nachádza v Bruseli.

Obvinenia zo vzbury

Puigdemont aj členovia jeho zosadenej vlády čelia obvineniam zo vzbury, podnecovania vzbury, sprenevery a ďalších prečinov, za ktoré im hrozí až 30 rokov väzenia. Týchto skutkov sa mali dopustiť okrem iného tým, že vypísali a zorganizovali referendum o samostatnosti Katalánska, a predovšetkým tým, že 27. októbra vyhlásili nezávislosť Katalánska od Španielska.

Madrid vzápätí katalánskych predstaviteľov zbavil funkcií, pričom ich právomoci prebrala centrálna vláda v Madride. Premiér Mariano Rajoy zároveň zvolal na 21. decembra nové regióne voľby.

