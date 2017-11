V Londýne sa predstavia najlepší tenisti sezóny. Jednotkou je Nadal, favoritom rekordér Federer

LONDÝN 11. novembra (WebNoviny.sk) - Stretnutiami Roger Federer (Švaj.-2) - Jack Sock (USA-8) a Alexander Zverev (Nem.-3) - Marin Čilič (Chor.-5) sa v nedeľu o 15.00 h SEČ, resp. o 21.00 h SEČ v základnej skupine Borisa Beckera začne dianie vo dvojhre na koncosezónnom výberovom šampionáte tenistov Nitto ATP Finals v Londýne (12. - 19. novembra, celková dotácia 8 miliónov USD, tvrdý povrch v hale O2 Arena).

V pondelok v rovnakých časoch prídu na rad duely Dominic Thiem (Rak.-4) - Grigor Dimitrov (Bul.-6) a Rafael Nadal (Šp.-1) - David Goffin (Belg.-7) v skupine Peta Samprasa. Žreb sa uskutočnil v stredu v rámci programu The Chris Evans Breakfast Show rozhlasovej stanice BBC Radio 2 aj v prítomnosti spomenutého Nemca Beckera.

Chýbajú šiesti aktéri z vlaňajška

Vo štvorhre má skupina Woodbridge/Woodforde zloženie Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-1), Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4), Bob Bryan, Mike Bryan (USA-5) a Ivan Dodig, Marcel Granollers-Pujol (Chor./Šp.-7). V deblovej skupine Eltingh/Haarhuis sú Henri Kontinen, John Peers (Fín./Aus.-2), Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (Hol./Rum.-3), Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-6) a Ryan Harrison, Michael Venus (USA/N. Zél.-8).





Vo dvojhre chýbajú až šiesti vlaňajší aktéri "Masters", pričom všetci predčasne ukončili svoju sezónu 2017 zo zdravotných dôvodov: víťazný Brit Andy Murray, zdolaný finalista Novak Djokovič zo Srbska, Švajčiar Stan Wawrinka, Kanaďan Milos Raonic, Japonec Kei Nišikori a Francúz Gael Monfils. Účasť si po tucte mesiacov zopakujú len Čilič a Thiem (Goffin sa vtedy dostal do akcie na jeden zápas ako náhradník), ktorí zhodne nepostúpili do vyraďovacej fázy.

Nadal nemal šancu zabojovať na antuke

Tridsaťjedenročný Malorčan Nadal má tento rok na konte 6 trofejí vrátane Roland Garros a US Open. Na grandslamovej antuke v Paríži triumfoval jubilejný 10. raz, tzv. La Décimu predtým zavŕšil aj v Monte Carle a Barcelone. Má zápasové skóre 67:10 a proti rivalom v skupine bez výnimky pozitívnu celkovú štatistiku (Thiem 5:2, Dimitrov 10:1, Goffin 2:0). Medzi elitu sa Nadal kvalifikoval 13. raz v rade. Pravda, zďaleka nie vždy aj štartoval - napokon chýbal päťkrát vrátane vlaňajška. Bol vo finále edícií 2010 a 2013, prehral s Federerom, resp. Djokovičom. Minulý týždeň nenastúpil na štvrťfinále v Paríži-Bercy proti Srbovi Filipovi Krajinovičovi pre problémy s pravým kolenom, takže nad ním visel otáznik. Nadal však pre agentúru EFE zo svojej krajiny v stredu potvrdil štart a deklaroval ambíciu získať jednu z mála významných trofejí, ktoré chýbajú v jeho zbierke, informáciu zdieľal napríklad web Punto de Break.

"Je pravda, že na tomto podujatí som nikdy naplno neuspel a bliká mi to v hlave. Rovnako dobre si však uvedomujem, že som ani raz nemal šancu prípadne si zahrať šampionát na antuke," pripomenul Nadal podľa The Telegraph skutočnosť, že turnajová štruktúra v závere sezóny znevýhodňuje hráčov, ktorí sú najúčinnejší na najpomalšom podklade.

Federer s rekordnou účasťou

Z doterajších dobyvateľov titulu bude v akcii len Federer, šampión zo sezón 2003, 2004 (zhodne Houston), 2006, 2007 (v oboch prípadoch Šanghaj), 2010 a 2011 (už v britskej metropole). Tridsaťšesťročný bazilejský rodák okrem toho bol vo finále ročníkov 2005, 2012, 2014 a 2015. Vlani chýbal zo zdravotných dôvodov, vynechal celú druhú polovicu sezóny. Federer je so šiestimi primátmi na čele historického poradia ATP Finals pred Američanom s českým pôvodom Ivanom Lendlom, spomenutým Samprasom z USA a Djokovičom (po 5 úspechov). Federer tento rok má zápasové skóre 49:4 a v zbierke 7 titulov (aj Australian Open a Wimbledon). Jeho výkaz proti vyzývateľom v skupine je nasledovný: A. Zverev 2:2, Čilič 7:1, Sock 3:0.





"Vlani som tu nemohol byť, o to krajšie bolo znova sa kvalifikovať. Do sezóny som vstupoval riadne nízko v renkingu a mal som predstavu, že pred Wimbledonom či po ňom by som rád bol okolo ôsmeho miesta. Už triumf na Australian Open ma však dostal do dobrej pozície a zostal som vysoko. Som veľmi spokojný s tým, ako mi tento súťažný ročník vyšiel. Rád by som ho zakončil adekvátnym spôsobom. Teší ma, že som znova na šampionáte a mám možnosť bojovať s tými najlepšími. Vždy to patrí medzi vrcholy môjho roka," povedal podľa webu Asociácie tenisových profesionálov (ATP) Federer na prahu svojej 15. účasti na Masters, čo je rekord.

"Bolo by skvelé na záver sezóny si ešte raz zahrať s Rogerom a dopriať si ďalšiu príležitosť," podotkol Nadal, ktorý má s Federerom tohtosezónnu bilanciu 0:4 - prehral vo finále na Australian Open, v Miami a v Šanghaji a tiež v osemfinále v Indian Wells, bez výnimky teda na "harde". "Netreba zabúdať, že vždy to bolo na podklade, ktorý jemu vyhovuje viac ako mne. Musím to však akceptovať a nájsť čosi odlišné v prístupe, ak k nášmu ďalšiemu duelu dôjde. Ak sa to naozaj stane a ja budem fit, dúfam, že budem mať nárok," dodal Španiel. Švajčiar účelovo vynechal celú antukovú časť sezóny.

Zo skupiny postúpia prví dvaja

Vo štvorhre budú obhajovať celkové prvenstvo Kontinen s Peersom a zároveň ich čaká súboj s Kubotom a Melom o honor najlepšieho tandemu sezóny v hodnotení Emirates ATP Doubles Team Rankings. Poliakovi a Brazílčanovi stačia na istotu dva úspechy v skupine. Bratia Bryanovci sa pokúsia o piaty spoločný triumf na ATP Finals po rokoch 2003, 2004, 2009 a 2014.

V singli aj debli postúpia do "krížového" semifinále prví dvaja z každej skupiny. Maximálnym renkingovým prídelom je 1500 bodov, finančným 2,549 milióna USD (dvojhra), resp. 486 000 USD (štvorhra - pre pár).

NITTO ATP FINALS V LONDÝNE

Zloženie základných skupín



DVOJHRA



Skupina Peta Samprasa:

Rafael Nadal (Šp.-1)

Dominic Thiem (Rak.-4)

Grigor Dimitrov (Bul.-6)

David Goffin (Belg.-7)



Skupina Borisa Beckera:

Roger Federer (Švaj.-2)

Alexander Zverev (Nem.-3)

Marin Čilič (Chor.-5)

Jack Sock (USA-8)



ŠTVORHRA



Skupina Woodbridge/Woodforde:

Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-1)

Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4)

Bob Bryan, Mike Bryan (USA-5)

Ivan Dodig, Marcel Granollers-Pujol (Chor./Šp.-7)



Skupina Eltingh/Haarhuis:

Henri Kontinen, John Peers (Fín./Aus.-2)

Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (Hol./Rum.-3)

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-6)

Ryan Harrison, Michael Venus (USA/N. Zél.-8)



Rozdelenie bodov do svetového rebríčka (dvojhra aj štvorhra):

každé víťazstvo v základnej skupine 200

víťazstvo v semifinále +400

víťazstvo vo finále +500



Rozdelenie prémií vo dvojhre (v USD):

náhradník 105 000

štartovné 191 000

každé víťazstvo v základnej skupine +191 000

víťazstvo v semifinále +585 000

víťazstvo vo finále +1 200 000 (nezdolaný šampión teda získa 2 549 000)



Rozdelenie prémií vo štvorhre (v USD pre pár):

náhradníci 36 000

štartovné 94 000

každé víťazstvo v základnej skupine +36 000

víťazstvo v semifinále +96 000

víťazstvo vo finále +188 000 (nezdolaní šampióni teda získajú 486 000)



&



Nedeľňajší program:

Štvorhra – skupina Eltingh/Haarhuis:

Henri Kontinen, John Peers (Fín./Aus.-2) – Ryan Harrison, Michael Venus (USA/N. Zél.-8) / 13.00 h SEČ

Dvojhra – skupina Borisa Beckera:

Roger Federer (Švaj.-2) – Jack Sock (USA-8) / nie pred 15.00 h SEČ

Štvorhra – skupina Eltingh/Haarhuis:

Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (Hol./Rum.-3) – Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (Fr.-6) / 19.00 h SEČ

Dvojhra – skupina Borisa Beckera:

Alexander Zverev (Nem.-3) – Marin Čilič (Chor.-5) / nie pred 21.00 h SEČ



Pondelňajší program:

Štvorhra – skupina Woodbridge/Woodforde:

Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-4) – Bob Bryan, Mike Bryan (USA-5) / 13.00 h SEČ

Dvojhra – skupina Peta Samprasa:

Dominic Thiem (Rak.-4) – Grigor Dimitrov (Bul.-6) / nie pred 15.00 h SEČ

Štvorhra – skupina Woodbridge/Woodforde:

Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.-1) – Ivan Dodig, Marcel Granollers-Pujol (Chor./Šp.-7) / 19.00 h SEČ

Dvojhra – skupina Peta Samprasa:

Rafael Nadal (Šp.-1) – David Goffin (Belg.-7) / nie pred 21.00 h SEČ



Prehľad víťazov predchádzajúcich 15 ročníkov dvojhry:

2002 Lleyton Hewitt (Aus.) / Šanghaj

2003 Roger Federer (Švaj.) / Houston

2004 Roger Federer (Švaj.) / Houston

2005 David Nalbandian (Arg.) / Šanghaj

2006 Roger Federer (Švaj.) / Šanghaj

2007 Roger Federer (Švaj.) / Šanghaj

2008 Novak Djokovič (Srb.) / Šanghaj

2009 Nikolaj Davydenko (Rus.) / Londýn

2010 Roger Federer (Švaj.) / Londýn

2011 Roger Federer (Švaj.) / Londýn

2012 Novak Djokovič (Srb.) / Londýn

2013 Novak Djokovič (Srb.) / Londýn

2014 Novak Djokovič (Srb.) / Londýn

2015 Novak Djokovič (Srb.) / Londýn

2016 Andy Murray (V. Brit.) / Londýn



Prehľad víťazov predchádzajúcich odohraných 15 ročníkov štvorhry:

2001 Ellis Ferreira, Rick Leach (JAR/USA) / Sydney a Bangalore

2002 nehralo sa

2003 Bob Bryan, Mike Bryan (USA) / Houston

2004 Bob Bryan, Mike Bryan (USA) / Houston

2005 Michael Llodra, Fabrice Santoro (Fr.) / Šanghaj

2006 Jonas Björkman, Max Mirnyj (Švéd./Biel.) / Šanghaj

2007 Mark Knowles, Daniel Nestor (Bah./Kan.) / Šanghaj

2008 Daniel Nestor, Nenad Zimonjič (Kan./Srb.) / Šanghaj

2009 Bob Bryan, Mike Bryan (USA) / Londýn

2010 Daniel Nestor, Nenad Zimonjič (Kan./Srb.) / Londýn

2011 Max Mirnyj, Daniel Nestor (Biel./Kan.) / Londýn

2012 Marcel Granollers-Pujol, Marc López (Šp.) / Londýn

2013 David Marrero, Fernando Verdasco (Šp.) / Londýn

2014 Bob Bryan, Mike Bryan (USA) / Londýn

2015 Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (Hol./Rum.) / Londýn

2016 Henri Kontinen, John Peers (Fín./Aus.) / Londýn

