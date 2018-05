V Kongu bola potvrdená nákaza ebolou, do krajiny dorazila prvá dávka vakcíny

KINSHASA 18. mája (WebNoviny.sk) - V Konžskej demokratickej republike (KDR) už potvrdili 14 prípadov nakazenia ebolou. Ako vo štvrtok večer informovalo ministerstvo zdravotníctva, evidujú 45 prípadov ochorenia, z toho 10 podozrivých a 21 pravdepodobných.

Vážny vývoj

S ochorením tiež môžu súvisieť dve nové úmrtia, jedno na predmestí mesta Mbandaka a druhé v mestečku Bikoro, ktoré leží vo vidieckej oblasti, kde epidémiu minulý týždeň ohlásili. Úrady však zatiaľ potvrdili len jedno úmrtie spôsobené ebolou.

Hemoragická horúčka sa najprv objavovala na vidieku, vo štvrtok však ohlásili jej rozšírenie do západného mesta Mbandaka, kde predstavuje hrozbu pre viac ako milión ľudí. V meste ležiacom na brehoch rieky Kongo, ktoré je hlavným dopravným uzlom a vedú z neho cesty aj do metropoly Kinshasa, úrady potvrdili jeden prípad eboly.



"Toto je vážny vývoj epidémie. Máme mestskú ebolu, ktorá je veľmi odlišná od tej u zvierat alebo na vidieku," vyjadril sa vo štvrtok zástupca generálneho riaditeľa pre krízové situácie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Peter Salama s tým, že rozšírenie epidémie do veľkého mesta predstavuje potenciál pre "prudký nárast" prípadov.

Nie je obmedzená doprava

V súvislosti so šírením ochorenia sa v piatok koná mimoriadne stretnutie WHO. Organizácia tvrdí, že riziko pre konžskú verejnosť je "veľmi vysoké" a "vysoké" je aj z regionálneho hľadiska. Zatiaľ ale neplatia žiadne obmedzenia v rámci medzinárodnej dopravy. Neďaleko postihnutej oblasti s KDR susedia Konžská republika a Stredoafrická republika.

Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc oznámila, že podľa predpokladov sa s nakazenými ľuďmi dostalo do kontaktu 514 osôb, ktoré monitoruje. WHO zase ohlásila, že do mesta Mbandaka vyslala zhruba 30 ďalších expertov.

V stredu do krajiny dorazila prvá várka viac ako štyritisíc dávok experimentálnej vakcíny proti ebole, pričom ďalšia by mala do KDR prísť čoskoro. Vakcína od farmaceutickej spoločnosti Merck je síce nelicencovaná, preukázala sa však ako účinná počas ostatnej epidémie eboly v západnej Afrike.

Na ebolu neexistuje špecifická liečba. Medzi symptómy tohto vírusového ochorenia patria horúčka, zvracanie, hnačka, bolesti svalov a občasné vonkajšie alebo vnútorné krvácanie. Vírus môže byť smrteľný až v 90 percentách prípadov. Terajšia epidémia eboly je v Kongu už deviata od roku 1976.

