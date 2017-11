V Komárne sú v súvislosti s obchvatom dve protichodné občianske iniciatívy

NITRA 4. novembra (WebNoviny.sk) – V Komárne vznikli v súvislosti s pripravovaným obchvatom mesta dve protichodné občianske iniciatívy. Členovia občianskej iniciatívy za záchranu rekreačnej oblasti mŕtveho ramena Váhu - Apáli odovzdali v septembri komárňanskej radnici petíciu proti výstavbe obchvatu cez túto oblasť. Petíciu podpísalo okolo 6 000 ľudí. Myšlienku výstavby obchvatu podporujú, no chcú, aby išiel inou trasou ako cez oblasť mŕtveho ramena Váhu.

Iný názor majú členovia Neformálneho združenia za rozvoj Komárna, ktorí žiadajú, aby sa obchvat začal stavať čo najskôr, a to v podobe, v akej je navrhnutý – čiže cez rekreačnú oblasť. Poslancom mesta teraz zaslali výzvu „za urýchlené prijatie územného plánu a podporu obchvatu mesta v realistickom rýchlom variante“. Tí budú na najbližšom zastupiteľstve 9. novembra rozhodovať o územnom pláne mesta, ktorý je dôležitý z hľadiska možnej trasy obchvatu.





„Vybudovanie obchvatu, ktorého trasa je známa 12 rokov a bola predmetom množstva rokovaní a diskusií, považujeme za kľúčové aj z ekonomického hľadiska. Navrhovaná trasa vznikla po zvážení všetkých faktorov a je výsledkom práce odborníkov,“ píše sa vo výzve neformálneho združenia, ktorú zaslali aj médiám. V inom ako súčasnom variante by bol podľa nich obchvat príliš drahý a v reálnom čase nerealizovateľný.

Obchvat podľa nich treba čím skôr, pretože sa obávajú toho, že po príchode automobilky Jaguar Land Rover sa už teraz zlá dopravná situácia v Komárne ešte zhorší. „Aj my chodíme na „Mrtvák“ a aj my by sme boli radšej, keby nový most stál inde, alebo aby tranzitná doprava išla tunelom pod zemou. Nie je to však reálne,“ píše sa vo výzve občanov. Možnosti sú podľa nich iba dve – obchvat v navrhnutej podobe alebo „státisíce kamiónov križujúcich Komárno v celej jeho šírke už o dva roky.“

