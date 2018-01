V kauze údajného ruského vplyvu bude vypovedať prezident USA, Trump sa na to veľmi teší

Mueller vyšetruje údajné ruské zásahy do americkej predvolebnej kampane, ako aj možné marenie spravodlivosti v súvislosti s odvolaním šéfa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho. Trump v tejto súvislosti znovu zopakoval, že nedošlo k žiadnemu spolčovaniu s Ruskom ani k žiadnym obštrukciám. Podľa amerického prezidenta by k vypočúvaniu mohlo dôjsť do "dvoch či troch týždňov".