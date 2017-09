V kauze bitky príbuznými expredsedu parlamentu Pavla Pašku sa začalo súdne pojednávanie

KOŠICE 6. septembra (WebNoviny.sk) – V kauze bratov Martina, Maroša a Branislava P., ktorí sú obžalovaní z prečinov výtržníctva, dvaja z nich aj z ublíženia na zdraví, sa začalo hlavné pojednávanie na Okresom súde Košice I. Obžalovaní, ktorí sú príbuznými expredsedu parlamentu Pavla Pašku, sa na pojednávaní zúčastnili osobne, rovnako aj poškodení. Obžalovaných na pojednávaní zastupuje advokát Sergej Romža a poškodených bývalý poslanec NR SR Daniel Lipšic. Pojednávanie bude pokračovať 18. októbra.





Súdna dohra bitky by nevyvolávala takú pozornosť, no obžalovaní sú príbuznými expredsedu parlamentu Pavla Pašku, pričom jeden bol policajt, druhý technický riaditeľ v košickom mestskom bytovom podniku a tretí zastával manažérsky post v košickej univerzitnej nemocnici.

Necítia sa vinní

Dopoludnia prokurátor prečítal obžalobu. Bratia P. sú obžalovaní od novembra 2015. Podľa obžaloby, k bitke medzi obžalovanými a štvoricou Košičanov, medzi ktorými boli aj dve ženy, došlo v októbri 2015 nad ránom na košickej Hlavnej ulici. Bratia spôsobili ublíženie na zdraví viacerým osobám. Obžalovaní sa necítia vinní. Súd potom vypočul poškodených.





Popoludní súd vypočul dvoch svedkov a prečítal výpovede ďalších svedkov. Najprv vypovedal policajt, ktorý bol v zásahovej hliadke na mieste incidentu s ďalšími kolegami. V podstate potvrdil svoju výpoveď z prípravného konania, kde uviedol, že skutok podľa jeho zistení spáchali obžalovaní. Doložil, že to potvrdzuje aj záznam jednej z priemyselných kamier, ktorý videl neskôr. Potom vypovedala aj predavačka, ktorá vybehla z predajne, keď počula krik na ulici.

Vyhodnotené ako priestupok

Právny zástupca poškodených Daniel Lipšic na pojednávaní odovzdal súdu rozhodnutie, pretože jeden z obžalovaných podal na jedného poškodeného trestné oznámenie, ktoré polícia vyhodnotila len ako priestupok a rozhodoval o ňom košický okresný úrad. Ten rozhodol, že nejde ani len o priestupok. To, že poškodený do jedného z obžalovaných drgol a chytil ho za golier, vyhodnotil ako nutnú obranu, lebo bránil svoju priateľku, ktorú fyzicky a verbálne predtým napadol obžalovaný.

Po skončení pojednávania sa obžalovaní bratia aj ich právny zástupca odmietli vyjadriť pre média. Ústretovejší bol Daniel Lipšic, ktorý zastupuje poškodených.

Odmietli vypovedať

„Obžalovaní využili svoje právo a odmietli vypovedať pred súdom. Výpovede poškodených potvrdili aj svedkovia. To isté možno vidieť aj na kamerových záznamoch. Podľa mňa je dôkazná situácia jednoznačná,“ povedal Lipšic.

Na októbrovom pojednávaní, ako navrhol prokurátor, by mali vystúpiť znalci posudzujúci zranenia a traumu poškodených a ako to ovplyvňovalo ich nasledujúci život. Premietnutý by mal byť aj kamerový záznam incidentu, ktorý Lipšic považuje za kľúčový dôkaz.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.