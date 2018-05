V južných Čechách sa zrazili osobné vlaky, medzi zranenými sú aj deti z materskej školy

PRAHA 3. mája (WebNoviny.sk) - Pri obci Mříč v okrese Český Krumlov sa vo štvrtok dopoludnia zrazili dva osobné vlaky. Na mieste je podľa záchranárov 14 zranených. Sú medzi nimi aj deti, pretože v jednej súprave sa viezla materská škola.

Jeden vlak smeroval z mesta Volary do Českých Budějovíc a druhý z Budějovíc do osady Černý Kříž. Vo vlakoch cestovalo zhruba 50 ľudí. "Jeden zo strojvodcov zrejme prešiel cez návestidlo so znamením stoj," popísal pravdepodobnú príčinu nehody hovorca železníc Marek Illiaš.





"Štyria ľudia utrpeli stredne ťažké zranenia a desiati ľahké. Medzi zranenými sú aj tri deti z materskej školy. Jedno má stredne ťažké zranenia. Pacientov previezli do nemocníc v Českom Krumlove a Českých Budějoviciach," uviedla hovorkyňa záchranárov Petra Kafková. Pri nehode zasahovalo aj dvadsať hasičov, informuje český spravodajský portál iDNES.cz.

