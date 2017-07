V Iraku sa stále nachádza niekoľko tisíc členov Islamského štátu

BAGDAD 28. júla (WebNoviny.sk) - V Iraku sa po oslobodení Mosulu nachádza približne sedemtisíc členov extrémistickej militantnej organizácie Islamský štát (IS). Pre agentúru Associated Press to uviedli traja predstavitelia tamojších tajných a bezpečnostných služieb.



V krajine je podľa nich po oslobodení mesta, kde líder IS vyhlásil pred troma rokmi kalifát, zhruba štyritisíc militantov a ďalších tritisíc podporovateľov, ktorí pre organizáciu pracovali a dostávali od nej plat.

Ako tiež uviedli, v susednej Sýrii je takmer sedemtisíc militantov a päťtisíc podporovateľov. S agentúrou AP komunikovali pod podmienkou anonymity, pretože nemajú povolenie hovoriť s médiami.

