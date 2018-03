V hokejovej nominácii SR na zápasy proti Švédsku sú mladíci i veteráni

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan a hlavný kouč tímu Craig Ramsay nominovali 22-hráčov na tréningový kemp v Bratislave (2. - 4. apríla) a zápasy Euro Hockey Challenge proti Švédsku (5. - 6. apríla).

Mladí hokejisti

Stretnutia v Norrköpingu a v Oskarshamne sú súčasťou záverečnej prípravy na májové majstrovstvá sveta v Dánsku.

V menoslove nominovaných figuruje aj viacero mladých hokejistov vrátane reprezentantov na ostatnom juniorskom šampionáte v Buffale brankára Dávida Hrenáka, obrancov Martina Bodáka a Martina Fehérváryho či útočníka Filipa Krivošíka, pre ktorých pôjde v prípade štartu o premiéru v seniorskom národnom tíme.





"Naším cieľom je dať týmto mladým hráčom šancu. Uvidíme ako sú schopní hrať v národnom drese na najvyššej úrovni. Možno ešte nebudú pripravení hrať na majstrovstvách sveta, ale je to príležitosť aj pre nás vidieť ich, pre nich je to zase možnosť spolupracovať s trénermi seniorského tímu a so staršími spoluhráčmi," povedal poľa webu SZĽH Ramsay.

Asistentom Petrovický

Novici v tíme sú i Mário Grman, Dávid Šoltés, Dávid Bondra a Eduard Šimun. Prví dvaja menovaní sa síce už predstavili v predchádzajúcich rokoch v olympijskom výbere, v reprezentačnom A-tíme to však bude pre nich prvotina. Pozíciu lídrov tímu budú zastávať najmä veteráni Ján Laco, Ladislav Nagy a Michel Miklík. V nominácii nechýbajú ani dlhoročné stálice Marek Ďaloga a Libor Hudáček.

Zmena však nastala v realizačnom tíme Craiga Ramsaya, jeho asistentom bude v dueloch proti Švédsku niekdajší reprezentant a v súčasnosti asistent trénera v Slovane Bratislava Róbert Petrovický.





"Hovorili sme spolu a prešli sme si aj videá, ako chceme, aby tím hral. Jedným z mojich cieľov pri národnom mužstve je pomáhať ostatným trénerom a dať im šancu na rozvoj. Teším sa preto na spoluprácu s Robom. Má veľa skúsenosti, poznáme sa, má dobrú angličtinu, takže môže prekladať hráčom, ktorí nerozumejú, aj mne,“ dodal Ramsay. Petrovický je tak zatiaľ jediným zástupcom slovenského účastníka KHL HC Slovan Bratislava, hráči sa do zostavy nevošli podobne ako na nedávno skončené zimné olympijské hry v Pjongčangu.





Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na tréningový kemp v Bratislave (2. - 4. apríla) a zápasy Euro Hockey Challenge proti Švédsku (5. - 6. apríla):





Brankári: Ján Laco (Sparta Praha/ČR), Dávid Hrenák (St. Cloud State University, USA/NCAA)





Obrancovia: Martin Bodák (Kootenay Ice, Kan./WHL), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Marek Ďaloga (Sparta Praha/ČR), Martin Fehérváry (Oskarshamn/Švéd.), Martin Gernát (Lausanne/Švaj.), Mário Grman (Piráti Chomutov/ČR), Karol Sloboda (HC Vítkovice/ČR), Peter Trška (HC Vítkovice/ČR)





Útočníci: Martin Bakoš (Liberec/ČR), Dávid Bondra (HK Poprad), Dávid Buc (HK Poprad), Marek Hovorka (HC Košice), Libor Hudáček (bez klubovej príslušnosti), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna/Fín.), Andrej Kudrna (Sparta Praha/ČR), Michel Miklík (HC Košice), Ladislav Nagy (HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky), Dávid Šoltés (HC Košice), Patrik Svitana (HK Poprad)





Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Craig Ramsay (hlavný tréner), Róbert Petrovický (asistent trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Róbert Bereš (kondičný tréner), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Peter Csörgö (lekár), Andrej Foltýn (fyzioterapeut), Rastislav Ladecký, Juraj Stopka (výstrojoví manažéri)

,

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.