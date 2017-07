V Egypte prijali dodatočné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť turistov

BRATISLAVA 26. júla (WebNoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí informuje, že v nadväznosti na nedávny ozbrojený útok na zahraničných turistov v areáli hotela v Hurgáde prijali egyptské úrady dodatočné opatrenia, ktorých úlohou je zaručiť bezpečnosť zahraničných turistov v letoviskách.

Vyhlásený výnimočný stav

V krajine je až do odvolania v platnosti výnimočný stav, ktorý vyhlásili v reakcii na teroristické útoky proti koptským kostolom v apríli 2017. Počas platnosti výnimočného stavu získali úrady široké právomoci predovšetkým v trestnoprávnej oblasti a v zákonom určených prípadoch môžu obmedzovať platnosť niektorých občianskych práv garantovaných Ústavou EAR.

"V súčasnosti neregistrujeme, že by uvedené skutočnosti negatívne ovplyvnili fungovanie turistických stredísk alebo slobodný pohyb zahraničných turistov," píše sa na stránke ministerstva. Pre Egypt platí odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí. Zároveň rezort apeluje na občanov, aby pri ceste do Egypta využili systém dobrovoľnej registrácie.

MZV okrem toho upozorňuje, že na severnom Sinaji platí okrem výnimočného stavu aj zákaz nočného vychádzania. Túto časť Egypta, ako aj západné územia hraničiace s Líbyou, považuje ministerstvo dlhodobo za rizikové a opakovane varuje slovenských občanov, aby do uvedených oblastí necestovali.

Situácia v destináciách je stabilizovaná

Obmedzený je pohyb zahraničných turistov v púštnych oblastiach na západe a juhu krajiny, týka sa Líbyjskej púšte, Západnej púšte, Bielej púšte.





"Egyptské úrady vynakladajú maximálne úsilie na elimináciu teroristických hrozieb a polícia a armáda permanentne hliadkujú v turistických centrách. Napriek tomu teroristické skupiny operujúce v Egypte predstavujú reálnu bezpečnostnú hrozbu, vrátane ohrozenia turistickej infraštruktúry a zahraničných turistov. V kontexte ostatných bezpečnostných incidentov považujeme predmetné riziko za zvýšené," informuje ďalej slovenský rezort diplomacie.

Bezpečnostná situácia v prímorských strediskách na pobreží Červeného mora, ako napríklad Hurgáda, Safaga, Marsa Alam, Šarm Aš Šejch i v turistických centrách v povodí Nílu južne od Luxoru je stabilizovaná a pohyb osôb nie je úradmi obmedzený.

Najväčšie riziko predstavujú vreckári

MZV však odporúča zvážiť nevyhnutnosť organizovaných výletov aj individuálnej turistiky po južnej časti Sinajského polostrova, do delty Nílu, do Káhiry, Alexandrie a Fajjúmu.

Z hľadiska kriminality najväčšie riziko predstavujú vreckári a drobní zlodeji. Pri pohybe mimo turistických stredísk odporúčajú nosiť striedme oblečenie.

Ministerstvo takisto odporúča, aby boli občania počas svojho pobytu v Egypte opatrní, vyhýbali sa demonštráciám a väčším zhromaždeniam osôb zvlášť počas sviatkov a pamätných dní. Je dôležité sledovať aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie a striktne rešpektovať pokyny príslušníkov bezpečnostných zložiek.

