V Edmontone útočil utečenec zo Somálska, polícia prezradila jeho meno

TORONTO 2. októbra (WebNoviny.sk) - Za sobotňajšími útokmi na policajta a chodcov na prechodoch v kanadskom Edmontone stojí utečenec zo Somálska, ktorého polícia predtým evidovala pre jeho extrémistické názory.

V nedeľu to oznámili tamojšie úrady s tým, že 30-ročného podozrivého z terorizmu a pokusu o vraždu držia vo väzbe. Vládny pracovník, ktorý však nechcel zverejniť svoje meno, prezradil, že zatknutý sa volá Abdulahi Hasan Sharif.

Vlajka Islamského štátu

Šéf polície v Edmontone Rod Knecht uviedol, že v útočníkovom aute našli vlajku extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), pričom premiér Justin Trudeau nazval útoky teroristickými činmi. Starosta Edmontonu Don Iveson vyhlásil, že podozrivý je "osamelým vlkom".

Polícia muža vypočúvala pre jeho extrémistickú ideológiu v roku 2015, no po "vyčerpávajúcom vyšetrovaní" ho napokon neobvinili.





Prvý incident sa stal v sobotu pred štadiónom, keď vodič vrazil autom do policajta a následne aj do jeho auta. Muž potom vyšiel a napadol strážnika nožom. Ten však Somálčana pritlačil k zemi, no napokon sa mu podarilo vykĺznuť a ujsť.

Zlomené končatiny

Štyridsaťosemročného policajta, ktorý utrpel zranenia na rukách a hlave, a to vrátane tváre, ošetrili a prepustili z nemocnice. Policajtom je jedenásť rokov. "Bojoval o život. V jednej ruke držal zbraň a druhou sa bránil pred nožom," uviedol Knecht.

Druhý incident nasledoval o niekoľko hodín neskôr, keď zastavili dodávku, ktorej vodič mal podľa hliadky podobné meno ako majiteľ auta použitého pri útoku pred štadiónom. Vodič sa však dal na útek, pričom za ním vyrazili aj policajti.

Dodávkou úmyselne vrazil do chodcov na prechodoch. Štyri osoby utrpeli zranenia, dve z nich už prepustili. Stav ďalšieho zraneného sa zlepšil a je stabilizovaný. Obete mali zlomené končatiny či krvácanie do mozgu. Dodávka sa následne prevrátila a polícii sa podarilo muža zatknúť.

