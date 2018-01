V chladnom počasí uviazla na Prostrednom hrote trojica horolezcov

Dňa 14. 1. 2018 v popoludňajších hodinách prijala Horská záchranná služba prostredníctvom Aplikácie HZS žiadosť o pomoc z JZ steny Prostredného hrotu.

Trojica horolezcov slovenskej národnosti (28, 28 a 32 rokov) počas zostupu uviazla v neschodnom teréne a boli vyčerpaní.

Na pomoc im pozemne odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí na základe poskytnutých GPS súradníc začali z Veľkej Studenej doliny liezť k uviaznutým osobám.

Pohyb v ťažkom lezeckom teréne záchranárom ešte viac sťažovali nepriaznivé podmienky, chlad a tma. K horolezcom sa im podarilo doliezť až takmer po ôsmych hodinách namáhavého výstupu. Následne začali horskí záchranári spoločne s horolezcami zostupovať do Veľkej Studenej doliny. V skorých ranných hodinách bola o súčinnosť požiadaná posádka VZZS, ktorá po vysadení lekárky na heliporte v Starom Smokovci vzala na palubu ďalšieho záchranára HZS a leteli do Veľkej Studenej doliny. Za pomoci vrtuľníka boli všetky osoby z terénu postupne evakuované, transportované do Starého Smokovca a na heliporte odovzdané do rúk lekárke. Po zhodnotení zdravotného stavu pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.