V Bratislave si pripomenuli pochod študentov, ktorý bol dôležitou udalosťou príchodu demokracie

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) – Na spomienkovom stretnutí pri príležitosti výročia pochodu vysokoškolákov ulicami Bratislavy zo 16. novembra 1989 sa zišli pri pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského (UK) v Bratislave študenti a pedagógovia UK a jej fakúlt, zástupcovia Ústavu pamäti národa (ÚPN) a verejnosť.

Ako povedal v príhovore prorektor UK v Bratislave Vincent Múcska, je hrdý na to, že to boli práve študenti UK, ktorí odštartovali pád komunistického režimu. „Nesmieme zabúdať na mladých odvážnych ľudí, vďaka ktorým sa dnes môžeme verejne zhromažďovať a máme slobodu slova. Ich odvaha by mala byť vzorom pre budúce generácie," dodal.

Túžba mladých po slobode

Prítomným sa prihovoril priamy účastník pochodu zo 16. novembra 1989, starosta bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík. Podľa jeho slov bol 16. november 1989 zlomovým okamihom v jeho živote. „

Nikdy som neľutoval, že som tam vtedy bol a šiel by som do toho znova, aby som pomohol demonštrovať túžbu mladých ľudí po pravde, slobode a lepšej spoločnosti. Považujem za dôležité, aby sme slobodu chránili. Sloboda prejavu slova či možnosť sa verejne zhromažďovať totiž neboli vždy samozrejmosťou", vysvetlil Števčík.

Súčasť Festivalu slobody

Čestní hostia položili vence k pamätnej tabuli, ktorá pripomína pochod vysokoškolákov spred 28 rokov. Pamätnú tabuľu osadili na budove UK pred ôsmimi rokmi pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie. Iniciátorom bol ÚPN, „aby sa nezabudlo na udalosť, ktorá sa s odstupom času stáva stále menej známou, avšak v rámci Slovenska patrí k významným udalostiam procesu príchodu demokracie a slobody," povedal zástupca ÚPN Jerguš Sivoš.

Spomienka na pochod študentov a nežnú revolúciu je súčasťou Festivalu slobody od 6. do 23. novembra. Festival slobody je medzinárodný festival, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Prináša množstvo dokumentárnych aj hraných filmov, výstavy, divadelné predstavenia či koncerty.

