V Bratislave platí zákaz použiť voľne dostupnú pyrotechniku

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) - Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o pyrotechnike, ktoré vlani schválili bratislavskí mestskí poslanci, v hlavnom meste SR Bratislave platí celoročný zákaz použiť voľne dostupnú pyrotechniku.

Ľudia tak majú nielen počas silvestrovských osláv zákaz používať výrobky kategórie F2 a F3, čo sú svetlice, petardy a ďalšia pyrotechnika, ktorá spôsobuje hluk. Povolené sú len scénické ohňostroje a také, ktoré odpaľuje profesionálna firma. Ľudia tiež môžu používať prskavky. Silvestrovské oslavy v hlavnom meste SR Bratislave budú aj tento rok na Hviezdoslavovom námestí a na Námestí Ľudovíta Štúra v bratislavskom Starom Meste. Na dodržiavanie zákazu budú dohliadať mestskí policajti, ktorí za porušenie VZN môžu vyrubiť pokutu.

Ochrana zdravia seba a ostatných

Všeobecne záväzné nariadenie sa týka používania zábavnej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov, ktoré obsahujú výbušné látky alebo zmes látok, ktoré produkujú teplo, svetlo, zvuk, plyn alebo dym a ľudia ich bežne dostanú v obchodoch. Námestíčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková vlani po schválení VZN pred novinármi poznamenala, že zákaz používať zábavnú pyrotechniku je podľa nej dobré, pretože ako hlavné mesto Slovenska môže byť Bratislava inšpiráciou pre ostatné samosprávy. „Ak bude veľký tlak, že samosprávy zakážu používanie zábavnej hlučnej pyrotechniky, môžu ju prestať aj predávať,“ spomenula námestníčka s tým, že prijatie VZN je prvý krok, ktorý môže samospráva urobiť. „Zákaz predaja tejto pyrotechniky nie je v našich rukách,“ dodala.





Mestská polícia upozorňuje, že ľudia by pyrotechniku počas silvestrovskej noci nemali používať len pre hroziace sankcie, ale hlavne pre ochranu zdravia seba a ostatných. Pri vstupe na Hviezdoslavovo námestie budú policajti dohliadať na to, aby návštevníci do centrálnej zóny vstupovali bez sklenených fliaš i ostrých predmetov. Kontrolované vstupy budú na križovatke ulíc Laurinská a Rybárska (pri Čumilovi), na križovatke ulíc Mostová a Medená, ďalší bude na Palackého ulici od Kúpeľnej ulice. Hliadky budú kontrolovať aj na Jesenského ulici vedľa Slovenského národného divadla, Gorkého ulici pri Poštovej banke. Vstup do zóny bude aj na Hviezdoslavovom námestí od americkej ambasády po roh Strakovej ulice. Kontrolovať chcú aj to, či ľudia pri sebe majú pyrotechniku.

Nie každý prípad sa podarilo objasniť

Mestská polícia vlani po oslavách v hlavnom meste uviedla, že na čísle 159 počas silvestrovskej noci prijali operační pracovníci mestskej polície v Bratislave 266 telefonátov. Ďalších 111 telefonátov smerovalo na jednotlivé okrskové stanice mestskej polície v hlavnom meste. Používania zábavnej pyrotechniky sa týkalo 171 oznamov, pričom najčastejšie občania telefonovali z okresov Bratislava V a IV. Bežne počas nočnej služby prijmú na linke 159 operátori mestskej polície 50 až 60 telefonátov.

Každý telefonát počas silvestrovskej noci mestskí policajti preverili. "Nie vždy sa však podarilo priestupky zákazu používania pyrotechniky spoľahlivo zistiť, pretože od nahlásenia udalosti hliadkam v teréne uplynul istý čas a po príchode na miesto sa priestupca už na ňom nenachádzal. Napriek tomu hliadky mestskej polície riešili niekoľko prípadov používania zábavnej pyrotechniky maloletými, prípadne v Starom Meste dospelými osobami, aj v blokovom konaní," povedal Peter Pleva z mestskej polície. V bratislavskom Starom Meste, kde bola silvestrovská oslava, mimoriadne udalosti mestskí policajti nezaznamenali. V dvoch prípadoch hliadky privolávali zdravotníkov krátko pred polnocou na Laurinskú ulicu k alkoholom intoxikovanej osobe a krátko po polnoci po telefonáte z mestskej polície zdravotníci smerovali na Rázusovo nábrežie, kde lekárske ošetrenie potreboval Bratislavčan, ktorý si podvrtol členok. V Petržalke krátko pred 1:00 hliadka mestskej polície na Kopčianskej ulici spozorovala horiace kontajnery. Na miesto privolali hasičov, ktorí požiar zlikvidovali.





