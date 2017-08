V Bratislave odštartoval Banco Casino Mini Masters

BRATISLAVA 17. augusta 2017 (WBN/PR) – V Bratislavskom Banco Casino sa po rušnom lete opäť niečo deje. Do luxusného kasína sa schádzajú milovníci pokru, ktorí sa oddajú 6 dňovému zápoleniu s kartami, z ktorého si víťazi odnesú príjemnú výhru. Mladší brat známej pokrovej série Banco Casino Masters – Banco Casino Mini Masters už odštartoval, za pokrové stoly si zasadli prví hráči skúšajúci svoje zručnosti i šťastie.



Banco Casino Bratislava je už známe tým, že návštevníkom ponúka široké spektrum napätia i zábavy. Toto leto sa v luxusnom kasíne odohralo hneď niekoľko pokrových podujatí. Po pravidelných turnajoch, či mimoriadne úspešnom SSOP v auguste na scénu prichádza nová, menšia verzia známej pokrovej série Banco Casino Masters – Banco Casino Mini Masters. Turnaj odštartoval túto stredu a za pokrové stoly si už zasadli prví hráči skúšajúci svoje zručnosti i šťastie v hre, v ktorej sa hrá o 50,000 €. Šesťdňová miniséria pokrového turnaja sa koná v dňoch 16. – 21. 8. 2017 a to v priestoroch Banco Casino Bratislava, ktoré je situované v centre hlavného mesta, v hoteli Crowne Plaza. Do turnaja sa môžu zapojiť priaznivci tejto hry na východnom Slovensku. A to v Poker Club Monte Carlo Košice, kde sa bude úvodný deň konať 17. 8. 2017. Vo všetkých mestách si poker zahrajú a svoje zručnosti ukážu, respektíve neukážu, hráči rôznych vekových kategórií, pohlavia, či národností. Štartovné pri tomto evente je rovných 125€ a kráľ turnaja si okrem pocitu víťaza odnesie i minimálne 10,000 €. Bližšie informácie o najväčšom septembrovom pokrovom turnaji nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/219/predstavujeme-banco-casino-mini-masters-s-gtd-50-000-16-8-az-21-8-2017

2. ročník Slovak Series Of Poker predčil očakávania i pilotný ročník

Leto v obľúbenom Banco Casino sa nieslo v znamení pokrového ošiaľu s názvom . Deväť turnajov, šesť náramkov a päť trofejí - to hlásalo krédo Slovak Series Of Poker, ktoré predčil očakávania usporiadateľov, samotných hráčov a dokonca i uvádzací ročník, ktorý sa konal minulý rok. Počas deviatich turnajov sa v Banco Casino Bratislava stretla celá pokrová scéna našej republiky.

Nechýbali ani početné výpravy z Rakúska, Česka, Maďarska, Poľska či Ukrajiny. Okrem obrovskej účasti, do pokrového festivalu, ktorý je slovenskou obdobou WSOP, bolo zapísaných až 2017 vstupov, turnaj prekonal i avizovaný prizepool 220,000 €, vyšplhal sa až na 246,945 €.

Deväť víťazov jednotlivých turnajov si polepšilo celkovo o 54,545 €. Hráči, ktorí obsadili popredné priečky jednotlivých turnajov, si okrem veľkých finančných výhier odniesli aj päť trofejí, či šesť krásnych zlatých náramkov, každý v hodnote 2,500 €. Hodnotné spomienkové ocenenia pre tento festival zabezpečil organizátor celého niekoľkodňového podujatia .

Deväť turnajov SSOP znamená aj nových deväť šampiónov v pokri v jednotlivých disciplínach: