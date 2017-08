V Bostone sa pripravujú pochody konzervatívcov a liberálov, polícia je v strehu

BOSTON 19. augusta (WebNoviny.sk) - Aktivisti, ktorí sa označujú za stúpencov tradičných hodnôt, a zástancovia ľudských práv, chystajú v sobotu dve súbežné demonštrácie v americkom Bostone.

Obe sú povolené a v ich neskoršej fáze by sa mali účastníci oboch skupín dostať do tesnej blízkosti. Bostonská polícia dostala za úlohu spraviť všetko, čo je v jej silách, na zabránenie prípadných násilností.

Pochod za slobodu slova

Tých sa Američania v zvýšenej miere obávajú najmä po minulotýždňových udalostiach v Charlottesville, kde mladý neonacista zabil účastníčku antirasistického pochodu a ďalších 19 ľudí zranil.



Konzervatívni aktivisti nazvali svoje podujatie "Pochod za slobodu slova" a tvrdia, že o nič iné im nejde a nemajú vôbec nič spoločné s pravicovými extrémistami. Ľudskoprávni aktivisti, ale ani starosta Bostonu Marty Walsh tomu však príliš neveria a upozorňujú, že účasť na zhromaždení už dlhšie avizuje napríklad nacionalistický politický aktivista Kyle Chapman, ktorého prepojenie na krajne pravicovú scénu je zjavné.

Odpor proti rasizmu a antisemitizmu

Druhý pochod, ktorého ústredným motívom je odpor proti rasizmu a antisemitizmu, sa má začať v mestskej časti Roxbury a jeho účastníci sa plánujú postupne presunúť do centra Bostonu, kde by sa mali obe skupiny dostať do tesnej blízkosti.



Na poriadok bude dozerať 500 policajtov. Účastníkom oboch demonštrácií mesto pre istotu prikázalo nechať doma ruksaky, tyče, bejzbalové palice či akékoľvek iné predmety, ktoré by mohli slúžiť ako zbrane.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.