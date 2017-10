V Austrálii sa začalo súdne pojednávanie o dvojitom občianstve politikov

CANBERRA 10. októbra (WebNoviny.sk) - Na austrálskom najvyššom súde sa v utorok začalo konanie o dvojitom občianstve siedmich politikov, výsledkom ktorého by malo byť rozhodnutie či môžu alebo nemôžu pôsobiť vo verejnej funkcii.

Verdikt sa bude týkať vicepremiéra Barnabyho Joycea, jeho koaličných kolegov Fiony Nashovej a Matta Canavana a štyroch politikov z menšinových strán - Malcolma Robertsa, Nicka Xenophona, Larissy Watersovej a Scotta Ludlama. Počas trojdňového konania by mal súd vypočuť vyjadrenia všetkých siedmich politikov, vlády aj nezávislého vyzývateľa Tonyho Windsora.





Rozhodnutie by malo byť známe vo štvrtok, môže sa však stať, že súd bude na prerokovanie prípadu potrebovať viac času, informuje spravodajský portál BBC.

Austrálska ústava nepripúšťa, aby človek s dvojitým občianstvom pôsobil vo verejnej funkcii. Táto kauza je v parlamente dôležitou témou od júna tohto roku a prinútila desiatky poslancov vyjadriť sa k otázke svojho občianstva.

Ak by súd neumožnil Joyceovi pôsobiť vo verejnej funkcii, vládna koalícia by stratila väčšinu v dolnej komore parlamentu. Vláda preto bude argumentovať, že len dvaja z politikov "dobrovoľne získali alebo si ponechali" dvojité občianstvo, za čo by ich mohli vyhlásiť za nespôsobilých. Ostatní piati podľa nej o občianstve netušili, a preto by mali zostať vo svojich funkciách, píše BBC.

