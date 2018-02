V Aténach ľudia protestujú v súvislosti so sporom o názov Macedónska

ATÉNY 4. februára (WebNoviny.sk) - Do Atén začali prichádzať ľudia, ktorí plánujú v nedeľu protestovať v súvislosti so sporom medzi Gréckom a Macedónskom o uznaní názvu druhého spomínaného štátu. Do hlavného mesta Grécka mieria stovky autobusov z celej krajiny, pričom ďalší demonštranti prichádzajú aj na trajektoch.





Macedónsko sa s Gréckom sporí o svoj názov odvtedy, čo v roku 1991 získalo nezávislosť od bývalej Juhoslávie. Grécko tvrdí, že názov krajiny naznačuje, že si robí nároky na ich provinciu rovnakého mena a chce, aby ho zmenilo. Macedónska vláda to však odmieta.

Grécko, ktoré je členským štátom NATO, v tejto súvislosti zablokovalo vstup Macedónska do aliancie až kým sa problém s názvom nevyrieši.

