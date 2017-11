Užšie vedenie strany Smer rokovalo na Úrade vlády, o téme rozhovorov mlčali

BRATISLAVA 14. novembra (WebNoviny.sk) - Užšie vedenie Smeru-SD dnes rokovalo na Úrade vlády SR približne tri hodiny.

Po rokovaní videli čakajúci novinári z úradu odchádzať predstaviteľov Smeru-SD Jána Richtera, Petra Kažimíra, Mareka Maďariča aj Petra Žigu. Pred novinármi sa k téme rokovania nevyjadrili.

Pred týždňom sa vedenie vládnej strany zaoberalo hodnotením výsledkov regionálnych volieb, ale predseda strany Robert Fico na rokovanie neprišiel. Vedenie Smeru rokovalo hodinu a pol v centrále strany v Bratislave na Súmračnej ulici.





Po rokovaní podpredseda Smeru Marek Maďarič novinárom povedal, že vedenie otvorilo diskusiu o voľbách, ktorú však neuzavrelo. Bude v nej pokračovať spolu s predsedom Ficom. Podľa Maďariča je bežné, že predseda na rokovania nechodí a aj teraz dal dopredu vedieť, že nepríde. Podľa Maďariča sa užšie vedenie strany vôbec nezaoberalo personálnymi otázkami. Podpredseda strany Juraj Blanár povedal, že on i celé vedenie strany sa k hodnoteniu volieb postavia zodpovedne.

V piatok premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico uviedol, že by nenazval voľby do VÚC porážkou, keďže spomedzi strán získali najviac poslancov v krajských zastupiteľstvách. Takisto pripomenul, že všetci ich kandidáti na predsedu vyššieho územného celku (VÚC) získali desaťtisíce hlasov. „Samozrejme, že by som chcel viac poslancov aj županov, ale taký je väčšinový volebný systém,“ vyhlásil na tlačovej besede s tým, že na Slovensku je trend nezávislých poslancov.

