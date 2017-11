Útočníka z Manhattanu obvinili z terorizmu, v nemocnici žiadal vyvesiť vlajku Islamského štátu

NEW YORK 2. októbra (WebNoviny.sk) — Federálna prokuratúra obvinila uzbeckého imigranta, ktorý zabil na newyorskom Manhattane osem ľudí, z terorizmu.

Podľa jej údajov Sayfullo Saipov svojím činom reagoval na výzvy Islamského štátu na internete a vybral si Halloween, keďže predpokladal, že ulice budú v tento deň mimoriadne preplnené.

Má dobrý pocit

Na svojom mobilnom telefóne mal 90 videí a vyše 3 800 fotografií extrémistickej skupiny vrátane obrázkov so zabíjaním zajatcov. Ešte aj v nemocničnej izbe, kam ho previezli postreleného po zásahu polície, žiadal vyvesiť vlajku Islamského štátu a povedal, že "má dobrý pocit z toho, čo spravil", uviedla prokuratúra.





Do súdnej siene ho v stredu priviezli na invalidnom vozíku. Dvadsaťdeväťročnému mužovi v prípade dokázania viny hrozí trest smrti.

Zanechal odkaz

Pri útoku, počas ktorého Saipov narážal do chodcov a cyklistov na cyklistickej trase v New Yorku, zahynulo v utorok osem ľudí, ďalších dvanásť osôb utrpelo zranenia, deväť z nich vážne. Medzi obeťami je aj päť argentínskych študentov, jeden Belgičan a dvaja Američania. Útočník s dodávkou, ktorú si krátko pred útokom vypožičal, narážal aj do školského autobusu a zranil aj dvoch školákov. Zanechal za sebou odkaz "Islamský štát pretrvá navždy".





Saipov žil v Spojených štátoch, živil sa ako vodič a posledných šesť mesiacov pracoval pre službu Uber. Do USA pricestoval legálne v roku 2010 a mal väzby na viaceré americké štáty. Vodičský preukaz mu vydali na Floride, aktuálne žije v New Jersey, kde si aj požičal dodávku, s ktorou útočil. Predtým žil viac rokov aj v Ohiu, pričom v tom čase sa živil ako kamionista.

