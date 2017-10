Útočník Tavares dvomi hetrikmi prekonal Pálfyho a stal sa hviezdou týždňa NHL

Prvou hviezdou sa stal útočník tímu New York Islanders Tavares. Dvadsaťsedemročný Kanaďan bol so ziskom 7 kanadských bodov za 6 gólov a 1 asistenciu najlepší v celej súťaži, pričom dosiahol dva hetriky v rozpätí troch duelov. Predtým to z hráčov Islanders dokázal Slovák Žigmund Pálffy (3. - 5. 3. 1996). Tavares pomohol "ostrovanom" k dvom výhram z troch stretnutí.