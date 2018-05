Útočník Dávid Bondra si účasťou na MS v Dánsku splní sen, medailový otec je na neho hrdý

PIEŠŤANY 30. apríla (WebNoviny.sk) - Po pätnástich rokoch bude na hokejových majstrovstvách sveta reprezentovať Slovensko priezvisko Bondra. Kým v minulosti, naposledy na jar 2003, strieľal góly v najcennejšom drese Peter Bondra, teraz našiel pokračovateľa v podobe svojho syna Dávida. Do tímu si ho vybral kanadský trénera Craig Ramsay.

"Splnil sa mi sen. Niečo také som vôbec nečakal. V nedeľu som skoro celý deň nemohol jesť. Keď to prišlo, bol som s rodinou. Dozvedel som sa to tak, že mi kamarát gratuloval. Zavolal som si s rodičmi a veľmi sa tešia, prídu ma pozrieť do Dánska,“ opísal rodák z Annapolisu nedeľňajšie čakanie na záverečnú nomináciu na MS a prvé pocity. "Oco hral práve golf. Je na mňa veľmi hrdý a teší sa so mnou,“ prezradil Dávid Bondra.

Tvrdá práca a viera vo vlastné schopnosti

Dvadsaťpäťročný krídelník v štyroch sezónach v zámorskej vysokoškolskej súťaži NCAA zamieril do Európy a ostatné dva roky strávil v HK Poprad. "Som dôkaz, že s tvrdou prácou sa dá dostať ďaleko. Sníval som o tomto, tvrdá práca a viera v svoje schopnosti mi pomohli dostať sa až sem,“ pokračuje. "Keď som dostal pozvánku do prípravy, tak som vôbec nemyslel nad svetovým šampionátom. Myslel som si, že odohrám dva zápasy vo Švédsku a pôjdem domov do Ameriky. Nepozerám sa dopredu a sústredím sa na najbližší zápas,“ hovorí.



Zaujímavosťou je, že na MS cestujú aj jeho kluboví spoluhráči Dávid Buc a Patrik Svitana. „Som veľmi rád, že do Dánska ideme všetci traja. Je to zábavné, že sme spolu nehrali v klube, no tu nás dal tréner dokopy a šlo nám to,“ myslí si Dávid Bondra.

Jeho otec Peter v minulosti štartoval na dvoch MS, okrem zlata z Göteborgu 2002 má na svojom konte aj striebro z Helsínk 2003. "Nepozerám sa na to, čo v reprezentácii ukazoval môj otec. Ja sa teším z nominácie a na šampionáte sa budem snažiť urobiť maximum pre tím. Nie sú dôležité moje góly či body,“ poznamenal.

Chce uspieť v každom zápase

Slováci začnú účinkovanie na MS 2018 Dánsku v sobotu večer proti výberu Česka. "Veľmi sa teším na tento prvý duel, ide o veľkú rivalitu medzi oboma družstvami. Aj keď som bol v mládežníckych výberoch, vždy sme chceli Čechov zdolať,“ poznamenal Dávid Bondra. "Teším sa však na všetky súboje na šampionáte, veď tam budú aj hráči z NHL. Odmalička túto súťaž sledujem a keď s nimi nastúpim na ľad, bude to neskutočný pocit,“ prezradil.



A s akým cieľom cestuje tím SR na svetový šampionát? "Ešte sme sa o tom nebavili. Môžem však povedať, že uspieť chceme v každučkom zápase,“ dodal.

