Ústavný súd eviduje šesť sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do VÚC

KOŠICE 23. novembra (WebNoviny.sk) – Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS) k dnešnému dňu eviduje šesť sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 4. novembra 2017.

Ako informoval ÚS, aktuálne súd vykonáva nevyhnutné procesné úkony, aby mohli byť predbežne prerokované v pléne. Sťažnosti už boli pridelené sudcom spravodajcom.

Prvá sťažnosť bola na ÚS doručená 14. novembra. Sťažovateľ M. V. z Prešovského kraja v nej navrhuje zrušenie výsledku volieb do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v deviatom volebnom obvode.





V Bratislavskom samosprávnom kraji navrhuje vyhlásiť za neplatné voľby do zastupiteľstva R. M. v obvode číslo 16, aj V. V. napadol voľby do zastupiteľstva BSK v obvode číslo 8. Návrh na vyhlásenie volieb predsedu KSK za neplatné poslal aj kandidát za stranu Smer-SD Richard Raši.

V Trenčianskom samosprávnom kraji napadol voľby do zastupiteľstva v ôsmom volebnom obvode kandidát na poslanca I. H. Vyhlásiť za neplatné voľby do orgánov samosprávy v Žilinskom kraji žiada M. M. Ústavný súd rozhodne o sťažnostiach do 90 dní od doručenia sťažnosti.





