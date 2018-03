Úspešný zjazdár Krako zažije štvrtú paralympiádu, do Kórejskej republiky sa mu necestovalo ľahko

PJONGČANG 5. marca (WebNoviny.sk) - Má 27 rokov a na svojom konte už šesť paralympijských medailí, z toho štyri zlaté. Zjazdára Jakuba Kraka čaká v Pjongčangu už štvrtá paralympiáda, prvú absolvoval vo svojej pätnástke v Turíne 2016.

Napriek veľkým skúsenostiam sa mu do Kórejskej republiky necestovalo ľahko, iba niekoľko dní pred odletom do Ázie sa stal otcom synčeka Lea. „Myslel som si, že odchádzať sa mi bude jednoduchšie. Inak sa lúčim so Slovenskom, keď tu mám ďalšieho človeka, na ktorom mi záleží. Aj keby som domov nepriniesol zlatú medailu, zlato už doma mám.“ A nemyslel tým na cenné kovy, ale svojho potomka i manželku.

Nechce si spraviť hanbu

"V pláne bolo, aby som bol pri pôrode, ale prišli komplikácie a malý musel prísť na svet cisárskym rezom. Potom som si však užíval prvé sekundy, keď som videl svojho syna,“ prezradil Jakub Krako jedny z najkrajších okamihov vo svojom živote.

Žilinský rodák by v Pjongčangu rád nadviazal na úspechy z predchádzajúcich zimných paralympiád. „Do Pjongčangu cestujem s tým, že tam chcem zo seba dostať maximum. Chcem ukázať, čo vo mne je. Nechcem si spraviť hanbu, reprezentovať so srdcom a podať na kopci maximum,“ hovorí. "Urobili sme všetko pre to, aby forma bola. Všetko šlo podľa plánov, ale či to bude stačiť, uvidíme až v súťažiach.“



Iba pred niekoľkými dňami sa z Kórejskej republiky vrátili olympionici, ktorí okrem troch medailí Anastasie Kuzminovej dosiahli v Pjongčangu niekoľko výborných umiestnení. Predchádzajúce úspechy Slovákov však Jakuba Kraka nedostávajú pod tlak. "Na štart idem sám za seba a za môjho navádzača, ideme tam ako dvojka. Ďalší športovci tiež majú šancu na medaily. Je možné, že patrím medzi favoritov, ale cieľ je podať super výkon,“ prezradil. Paralympionikov môže dostať pod tlak aj to, že predchádzajúce ZPH boli úspešné a očakávania sú teda veľké. "V Soči som zvládol tlak po úspešnom Vancouveri, teraz to mám jednoduchšie. Za ostatné štyri sezóny som rok stál kvôli zraneniu kolena, takže tlak je miernejší. Zodpovednosť však cítim a idem do toho,“ povedal Jakub Krako.

Dávka rivality medzi krajanmi

V kategórii zrakovo znevýhodnených lyžiarov má Krako medzi mužmi konkurenciu aj medzi krajanmi - Miroslava Harausa a Mareka Kubačku. Ako vníma štvornásobný paralympijský víťaz toto súperenie? "Istá dávka rivality tam je, trénujeme celú prípravu spolu, čo je veľká výhoda voči konkurencii, keďže všetci máme reálnu šancu na medaily. Je úžasné, že sa môžeme porovnávať aj na tréningoch, posúva nás to vpred. Na štarte rivalita je, ale v cieli sa tešíme navzájom z našich výsledkov,“ hovorí.

Posledné týždne pred odletom do Pjongčangu venovali Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom čas príprave na rýchlostné disciplíny. "Technické disciplíny sme trénovali prakticky celú jeseň, preto sme posledné týždne pred Pjongčangom venovali rýchlostným disciplínam. Dolaďovali sme formu a lyžovali s radosťou. Teraz to pretaviť do jázd na paralympiáde,“ prezradil 21-ročný Brozman.





