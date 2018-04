Úseky R7 by mali byť hotové v roku 2020, úseky D4 zrejme najskôr v roku 2021

HOLICE/ ŠAMORÍN/ BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Výstavba rýchlostnej cesty R7 medzi Bratislavou, Dunajskou Lužnou a Holicami pri Dunajskej Strede by mohla byť ukončená do konca roku 2020.

Práce na juhovýchodnom obchvate hlavného mesta na diaľnici D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji - Rača z dôvodu meškania prípravy v pôvodnom termíne o dva roky pravdepodobne hotové nebudú, ale najskôr v roku 2021.

Ukázal to v utorok kontrolný deň na viacerých miestach stavby D4 a R7 v rámci PPP projektu s účasťou ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka a zástupcov koncesionárskej spoločnosti Zero Bypass Limited na čele so španielskou spoločnosťou Cintra.

V postupe prác sú rezervy a je čo doháňať

Koncesionár sa v zmluve so štátom, uzavretej ešte pred dvoma rokmi, pôvodne zaviazal, že úseky R7 budú dokončené na jar 2020 a úseky D4 na jeseň toho istého roku. Plnému nasadeniu stavebných mechanizmov a pracovníkov popri meškaniu s prípravou a výkupom pozemkov zatiaľ bráni aj schvaľovanie dodatočných zmien v už vydaných stavebných povoleniach. Koncesionár sa s k dodržaniu lehoty výstavby nevyjadril.



"Koncesionár má tiež za úlohu čo najrýchlejšie pripraviť všetky projekty, ktoré sa týkajú realizácie výstavby. Predpokladám, že budú menšie problémy, ktoré sa budú rýchlejšie riešiť. Snáď sa vyhneme odvolaniam a budú môcť v plnom nasadení stavať. Našou úlohou je kontrolovať, pretože to nestojí málo peňazí," povedal Érsek s tým, že v postupe prác sú rezervy a je čo doháňať.

Koncesionár má do dvoch týždňov zabezpečiť, aby na úsekoch D4 a R7 bolo dvetisíc robotníkov. Pokiaľ ide o budúce prepojenie D4 a D1, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mal podľa ministra dopravy rozhodnúť o ďalšom postupe. "Niektoré práce vyplývajú z koncesnej zmluvy pre nich (koncesionára), niektoré pre nás. Tendrovať to bude Národná diaľničná spoločnosť," priblížil Érsek.

Nový most cez Dunaj

Zástupca koncesionára Michal Lešňovský informoval, že R7 nie je náročná stavba a jej výstavba bude napredovať rýchlejšie ako D4, kde vznikne nový most cez Dunaj.

"Dá sa očakávať, že R7 bude postavená relatívne rýchlo a určite v zmysle predloženého harmonogramu. Pracuje sa na všetkých úsekoch projektu s tým, že najväčší progres je na R7 a bude sa ďalej stupňovať," uviedol Lešňovský. Na R7 sa podľa neho už budujú telesá násypu, samotná konštrukcia vozovky, na D4 zatiaľ ide o prípravné práce.

"Práce sa rozbiehajú naplno práve teraz a stále sa to bude stupňovať. Treba rátať s tým, že máme už dobré počasie a nárast tempa bude viditeľný," povedal zástupca koncesionára pri obhliadke časti R7 pri Šamoríne. Na R7 už boli vydané niektoré dokumentácie na zmenu stavby, na základe platných stavebných povolení robia práce, kde je to možné. "Týka sa to na D4 hlavne mostných objektov alebo zložitejších technických konštrukcií, kde tieto zmeny musia prebehnúť a byť schválené," povedal Lešňovský s tým, že dovtedy treba vybudovať prístupové komunikácie.

Koncesionár sa pri realizácii prác sústreďuje na malých a stredných subdodávateľov. "Na všetkých úsekoch momentálne robí zhruba 350 ľudí a ich počet sa denne zvyšuje. Optimálny stav bude, keď budú pokryté všetky úseky, ráta sa s tým, že by tu malo byť dva a pol tisíc a viac ľudí," dodal Lešňovský. Závisieť to bude od toho, aké konštrukcie, resp. objekty sa budú realizovať.

