USA v reakcii na raketový test vyslali nad Kórejský polostrov bombardéry

SOUL 30. júla (WebNoviny.sk) — Spojené štáty vyslali nad Kórejský polostrov dva nadzvukové bombardéry. Išlo o demonštráciu sily po poslednom teste medzikontinentálnej balistickej rakety Severnej Kórey.



Podľa amerického vojenského letectva bombardéry B-1 eskortovali juhokórejské stíhačky pri nízkom prelete nad leteckou základňou pri Soule, než sa vrátili na ostrov Guam.

Ako uviedlo letectvo USA, išlo o odpoveď na severokórejský raketový test. Spojené štáty často posielajú bombardéry nad rozdelený polostrov, keď sa napätie medzi oboma znepriatelenými Kóreami vystupňuje.



Severná Kórea uskutočnila v piatok svoj druhý test medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorá dopadla do japonských vôd. Severokórejský vodca Kim Čong-un vyhlásil, že test predstavuje veľké varovanie pre USA. Podľa najnovších odhadov by raketa mohla doletieť až do amerického Los Angeles alebo Chicaga.





