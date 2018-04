USA chcú podľa Lavrova preklesliť mapu Blízkeho východu a rozdeliť Sýriu, dôkazy však neponúkol

MOSKVA 28. apríla (WebNoviny.sk)- Spojené štáty chcú rozdeliť Sýriu na viac častí. V sobotu to vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Nepovedal, ako na to prišiel ani či má pre svoje tvrdenie nejaké dôkazy. Americké raketové útoky v Sýrii podľa neho "vážnym spôsobom vyhrotili situáciu" a stanoviská Washingtonu o tom, že USA podporujú teritoriálnu integritu Sýrie, "sú len slová, ktoré majú podľa všetkého zakryť plány na prekreslenie mapy Blízkeho východu a rozdelenie Sýrie na viac častí". Lavrov to vyhlásil po rokovaní so svojimi rezortnými kolegami z Iránu a Turecka Džavádom Zarífom a Mevlütom Čavušogluom.



Šéf ruskej diplomacie nespresnil, ktoré americké útoky má na mysli. Naposledy Spojené štáty spolu s Francúzskom a Veľkou Britániou útočili na ciele súvisiace s iránskym programom výroby chemických zbraní po tom, ako Sýria a Rusko podnikli na území Sýrie chemický útok proti odporcom režimu sýrskeho prezidenta Bašára al-Asada. Sýria a Rusko akýkoľvek chemický útok popierajú.

