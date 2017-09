US Open: Sobotňajšie výsledky 3. kola dvojhry mužov

NEW YORK 2. septembra (WebNoviny.sk) - Výsledky sobotňajších stretnutí stretnutí 3. kola dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku.

US OPEN – DVOJHRA MUŽOV – 3. KOLO

Dominic Thiem (Rak.-6) - Adrian Mannarino (Fr.-30) 7:5, 6:3, 6:4

Philipp Kohlschreiber (Nem.-33) - John Millman (Aus.) 7:5, 6:2, 6:4

Alexandr Dolgopolov (Ukr.) - Viktor Troicki (Srb.) 6:1, 6:0, 6:4





Zostávajúci sobotňajší program 3. kola dvojhry mužov:

Rafael Nadal (Šp.-1) - Leonardo Mayer (Arg.)

Roger Federer (Švaj.-3) - Feliciano López (Šp.-31)

David Goffin (Belg.-9) - Gael Monfils (Fr.-18)

Roberto Bautista-Agut (Šp.-11) - Juan Martín Del Potro (Arg.-24)

Damir Džumhur (Bos. a Herc.) - Andrej Rubľov (Rus.)





