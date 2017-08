US Open: Pondelkové výsledky 1. kola dvojhry žien

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) - Výsledky pondelňajších stretnutí 1. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II):





US OPEN – DVOJHRA ŽIEN

Petra Kvitová (ČR-13) - Jelena Jankovičová (Srb.) 7:5, 7:5

Sofia Keninová (USA) - Lauren Davisová (USA-32) 7:5, 7:5

Alizé Cornetová (Fr.) - Heather Watsonová (V. Brit.) 6:4, 6:4

Arina Rodionovová (Aus.) - Richel Hogenkampová (Hol.) 7:5, 7:5

Sachia Vickeryová (USA) - Natalia Vichľancevová (Rus.) 4:6, 6:4, 6:1

Magdaléna Rybáriková (SR-31) - Camila Giorgiová (Tal.) 6:3, 6:4

Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-3) - Varvara Lepčenková (USA) 6:0, 6:3

Caroline Garciová (Fr.-18) - Tereza Martincová (ČR) 6:0, 6:1

Jekaterina Alexandrovová (Rus.) - Anna Zajová (Nem.) 6:2, 6:3

Kristýna Plíšková (ČR) - Misa Egučiová (Jap.) 6:2, 6:2



Zostávajúci pondelňajší program:

Viktória Kužmová (SR) - Venus Williamsová (USA-9)

Jana Čepelová (SR) - Dominika Cibulková (SR-11)

Maria Šarapovová (Rus.) - Simona Halepová (Rum.-2)

Caroline Wozniacka (Dán.-5) - Mihaela Buzarnescová (Rum.)

Johanna Kontová (V. Brit.-7) - Aleksandra Kruničová (Srb.)

Anastasija Sevastovová (Lot.-16) - Carina Witthöftová (Nem.)

Ana Konjuhová (Chor.-21) - Ashleigh Bartyová (Aus.)

Amandine Hesseová (Fr.) - Šuaj Pcheng (Čína-22)

Kiki Bertensová (Hol.-24) - Maria Sakkariová (Gréc.)

Mónica Puigová (Portor.) - Mirjana Lučičová-Baroniová (Chor.-29)

Annika Becková (Nem.) - Julia Görgesová (Nem.-30)

Mona Barthelová (Nem.) - Jekaterina Makarovová (Rus.)

Irina-Camelia Begová (Rum.) - Kateryna Kozlovová (Ukr.)

Čeng Saj-saj (Čína) - Alison van Uytvancková (Belg.)

Viktorija Golubicová (Švaj.) - Tímea Babosová (Maď.)

Claire Liouová (USA) - Tuan Jing-jing (Čína)

Pauline Parmentierová (Fr.) - Océane Dodinová (Fr.)

Alexandra Sasnovičová (Biel.) - Julia Boserupová (USA)

Ipek Soyluová (Tur.) - Carla Suárezová-Navarrová (Šp.)

Sloane Stephensová (USA) - Roberta Vinciová (Tal.)

Ajla Tomljanovičová (Aus.) - Johanna Larssonová (Švéd.)

Donna Vekičová (Chor.) - Beatriz Haddadová-Maiová (Braz.)

