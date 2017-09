Urobíme všetko, aby sme v Bratislave prekvapili, vyhlásil Lukasz Kubot

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) - Najväčšou hviezdou poľského daviscupového tímu, ktorý so Slovenskom bojuje v Bratislave v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny

Sústredená hra priniesla bod

"Bol to pre nás veľmi ťažký zápas, pretože stav stretnutia po piatkových dvojhrách bol 2:0 pre domácich. Ak sme chceli naďalej živiť nádej na zotrvanie v tomto súboji, museli sme zvíťaziť. Navyše, pre Matusza Kowalczyka to bolo prvé vystúpenie vo štvorhre v Davis Cupe. Zvládli sme ho, hoci sme obetovali prvý set, ktorý Slováci vyhrali v tajbrejku. Zelenay výborne podával, Martin dobre returnoval. Po druhom sete, ktorým sme sa chytili, sme sa dostali do laufu. Zlepšili sme servis a postupne sme našli plán ako máme so Slovákmi hrať, aby sme boli úspešní."

Dvojnásobný víťaz grandslamových turnajov vo štvorhre (Australian Open 2014, Wimbledon 2017) ďalej povedal, že najmä vďaka disciplinovanému výkonu a sústredenej hre išli Poliaci za prvým veľmi dôležitým bodom v súboji o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára. Podľa slov Lukasza Kubota pre vývoj zápasu bolo veľmi dôležité, že postupne sa k výbornému výkonu rozohral debutant Matusz Kowalczyk.

Poliaci sú späť v hre

"Vtedy bola dlhšia pauza, počas ktorej sme si stihli povedať, čo ideme ďalej hrať. Našli sme plán, ktorý nám napokon priniesol úspech," priblížil Lukasz Kubot okamihy sobotňajšej štvorhry, ktorú spolu s Kowalczykom získali po 155-minútovom tuhom boji pre Poľsko. Stav tohto merania síl po dvoch hracích dňoch je 2:1 pre Slovensko.

"Zápas Davis Cupu sa ešte neskončil, pokračuje v nedeľu - a my stále žijeme. Po piatku to s nami nevyzeralo dobre, ale teraz sme späť v hre. Máme prvý bod a nedeľa bude veľmi ťažká. Ja som však presvedčený, že toto meranie síl sa skončí prekvapením. My sme späť v boji o víťazstvo v tomto súboji. Ešte sa hrá o veľa. Urobíme všetko, aby sme v Bratislave prekvapili. Preto sme sem prišli," zdôraznil Lukasz Kubot, ktorý začiatkom júla 2017 figuroval na 4. mieste svetového rebríčka ATP vo štvorhre.

