Úrady nasadili do ulíc Rio de Janeiro stovky policajtov a 8 500 vojakov, cieľom je kriminalita

RIO DE JANEIRO 29. júla (WebNoviny.sk) - V brazílskom meste Rio de Janeiro nasadili do ulíc 8500 vojakov a stovky policajtov, ktorí majú bojovať proti organizovaným kriminálnym skupinám.



Brazílsky minister obrany Raul Jungmann uviedol, že hliadky začnú čoskoro zasahovať proti drogovým dílerom. Akcia by mala potrvať do konca roka 2018. Hlavným cieľom sa stal sever mesta, no ozbrojenci v piatok prišli aj do pokojného okolia letiska Santos Dumont.

Za prvých šesť mesiacov od začiatku roka zabila v meste zablúdená guľka v priemere troch ľudí denne. Úrady sa v ostatných týždňoch rozhodli, že narastajúca kriminalita i prestrelky medzi drogovými dílermi a políciou jasne ukazujú, že musia dostať Rio de Janeiro pod svoju kontrolu.

