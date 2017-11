Úrady ich chceli prehovoriť k odchodu z tábora, podľa sudánskeho migranta polícia ničila majetok

CANBERRA 23. novembra (WebNoviny.sk) - Viac ako 50 policajtov a členov migračného úradu sa vo štvrtok snažilo prehovoriť mužov z utečeneckého tábora na ostrove Manus, aby odišli do alternatívneho ubytovania v neďalekom meste Lorengau.

Podľa zástupcu tamojšej polície Dominica Kakasa vyjednávali s 35 mužmi, pričom v spomínanom tábore sa ich nachádza celkovo 378.

Tábor oficiálne zatvorili 31. októbra a následne ho odpojili od dodávok vody, energií a tiež potravín. Utečenci sa však pre vyhrážky miestnych obyvateľov boja odísť do Lorengau. Kakas uviedol, že polícia nepoužila násilie.





"S utečencami rokujeme, nie je to násilné vysťahovanie," objasnil pre agentúru The Associated Press. Odmietol tiež tvrdenia migrantov, podľa ktorých im úrady spálili a zničili majetok, aby ich prinútili odísť.

Sudánsky migrant Abdul Aziz Adam prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter napísal, že polícia zatkla iránskeho utečenca, novinára Behrouza Boochana, ktorý predtým na Twitteri napísal, že úrady im zničili všetok majetok vrátane postelí. Kakas vyhlásil, že nemá informácie o jeho zatknutí.

