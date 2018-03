Úradníčky z finančnej správy údajne dovolenkovali s Vadalovcami, tvrdí Nicholsonová

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Bývalá viceprezidentka Finančnej správy a súčasná štátna tajomníčka na ministerstve financií, nominantka za SNS Dana Meager, bola podľa neoverených informácií podpredsedníčky parlamentu Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) v lete 2014 na dovolenke s Talianmi z rodiny Vadalovcov. Uviedla to Nicholsonová na štvrtkovej tlačovej besede s tým, že na dovolenke nebola sama.

"Spolu s ňou tam bola riaditeľka osobného úradu Finančnej správy Soňa Karabelli a vedúca oddelenia boja proti podvodom Lucia Fecková, ktorá má byť pravá ruka Ondreja Jendroľa, riaditeľa odboru boja proti podvodom. Pýtam sa týchto dám, kde boli v lete 2014? Je pravda, že boli na dovolenke so spomenutými Talianmi?" pýtala sa Nicholsonová.

Podľa nej je to zaujímavá informácia, keď vezme do úvahy, že v súčasnosti nevie, kde je predseda parlamentu Andrej Danko. "Ja som od neho nevidela ešte relevantné stanovisko," uviedla na margo toho, že doposiaľ neposkytol k prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky žiadne stanovisko hodné predsedu NR SR.

V kontakte s Vadalovcami vraj nebola

Lucia Fecková vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA poslala hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová, uviedla, že nikdy nebola v kontakte s nikým z Vadalovcov.

„V auguste 2014 som bola na dovolenke v Taliansku v termíne od 23. do 31. augusta so svojím rodinným príslušníkom. Cestu na Sicíliu som si organizovala a zabezpečovala sama. Nikdy som vedome neprišla do styku s akýmkoľvek členom rodiny Vadalovcov alebo inou medializovanou rodinou z Talianska, a to ani prostredníctvom iných osôb. Skutočnosti vzťahujúce sa na môj pobyt v Taliansku v uvedenom období sú preto účelovo spájané s verejne publikovanými kauzami, voči čomu sa ostro ohradzujem a považujem zverejnenie takejto informácie v súvislosti s medializovanými kauzami za závažné porušenie práva na ochranu môjho súkromia!“ uviedla Fecková.



Zároveň dodala, že je pripravená potvrdiť svoje stanovisko aj na polygrafe. Aj napriek tomu však medializované informácie nechá prezident finančnej správy prešetriť Sekcii inšpekcie a vnútornej kontroly finančnej správy.

Podľa medializovaných informácií taliansky podnikateľ Antonino Vadala podnikal so synom okresného prokurátora v Trebišove Františka Bicka. Podľa denníka SME pôsobili spolu vo firmách, ktoré boli podľa zavraždeného reportéra Aktuality.sk Jána Kuciaka zapletené do machinácií s daňou z pridanej hodnoty.

Pre vraždu novinára odstúpil minister Maďarič

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára. Pre vraždu už odstúpil minister kultúry Marek Maďarič, prezident Andrej Kiska vystúpi v nedeľu v RTVS.

Do vyšetrenia prípadu sa vzdali funkcií tajomník Bezpečnostnej rady SR Viliam Jasaň a štátna radkyňa Mária Trošková. Ich mená sa totiž vyskytovali v článku, na ktorom Kuciak pracoval. Tlaky na vystúpenie z koalície rastú aj v koaličnom Moste-Híd. Tí tvrdia, že bez odchodu ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara nebude verejnosť vyšetrovaniu veriť.

,

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Okrem osobných vecí ukrýva kabelka aj obrovské množstvo baktérií. Je ich v nej viac ako tušíte!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.