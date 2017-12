Úrad vlády považuje vyhlásenia Pavla Ondeka za nehorázne

BRATISLAVA 1. decembra (WebNoviny.sk) - Vyhlásenia predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavla Ondeka o pomste predsedu vlády a vyvolávaní sociálneho napätia považuje Úrad vlády SR za nehorázne. Ako uvádza úrad v stanovisku, pedagogickým a odborným zamestnancom, ako aj vysokoškolským pedagógom sa platy zvyšovali v januári 2016, a to o štyri percentá, ďalšie navýšenie bolo o šesť percent od 1. septembra 2016.

"To znamená o štyri mesiace skôr, a o dve percenta viac ako ostatným zamestnancom verejnej a štátnej správy, ako aj od 1. septembra v roku 2017 o šesť percent - opäť o štyri mesiace skôr, a o 1,2 percenta viac ako ostatným zamestnancom verejnej a štátnej správy. Spolu od januára 2016 do septembra 2017, to je za necelé dva roky, boli učiteľom ako jediným zvýšené platy spolu o 16 percent," uvádza Úrad vlády SR v tlačovej správe.

Platové tarify zostávajú

Úrad vlády v stanovisku zdôrazňuje že zvýšené platové tarify v septembri 2017 ostávajú učiteľom zvýšené aj počas celého roka 2018 a vláda sa pri navýšení platov učiteľov do roku 2020 bude riadiť programovým vyhlásením vlády. V ňom je záväzok zvyšovať platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra 2016 a "následne za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania".





"Aj v minulom roku zástupcovia školských odborov nesúhlasili so 4-percentným navýšením platov na rok 2017, ani s 2-percentnými odmenami a memorandom (dohodou) o zvýšení platov aj na rok 2018, a tým sa sami vylúčili z kolektívneho vyjednávania týkajúceho sa platových taríf," dodal na záver v stanovisku úrad vlády

Rozhorčenie z výsledku

Členovia predsedníctva Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa vo štvrtok 30. novembra stretli na výjazdovom rokovaní v Čadci. Vyjadrili rozhorčenie z výsledku kolektívneho vyjednávania a z negatívneho postoja vlády k návrhu na valorizáciu platov zamestnancov vysokých škôl v roku 2018.

Tvrdili, že výsledok kolektívneho vyjednávania považujú za pomstu predsedu vlády za to, že odborári odmietli podpísať zahanbujúce memorandum a vzdať sa tak svojho ústavného práva na kolektívne vyjednávanie.

